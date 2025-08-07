Przypomnijmy, że już w maju Battle Beast opublikowali pierwszą premierową kompozycję "Last Goodbye", a na początku czerwca tytułowy utwór z albumu "Steelbound". Teraz dołączył do nich trzeci singel "Here We Are" - numer określany jako hymn ku chwale jedności i wytrwałości, pochwała umiejętności pokonywania przeciwności losu i siły wynikającej z poczucia wspólnoty.

Battle Beast z trzecim singlem z nowej płyty - jakie przesłanie niesie w sobie "Here We Are"?

"'Here We Are' ukazuje tę chwilę, która następuje po przejściu burzy - zmierzyłeś się z wyzwaniami, zostałeś poddany próbie i jakimś sposobem przeszedłeś na drugą stronę trochę silniejszy, mądrzejszy i być może rozsądniejszy. Może nie wszystko poszło idealnie, ale wytrzymałeś. Utwór ten to pochwała wytrwałości i odporności" - wyjaśnia Joona Björkroth, gitarzysta fińskiej formacji.

"Wszyscy upadamy - razem i każdy z nas osobno. Zawsze się jednak podnosimy, nawet poobijani. I oto jesteśmy, silniejsi jak nigdy. Niezależnie od tego, jak trudna bywa to podróż, gdy mierzymy się z nią razem, zawsze jesteśmy silniejsi" - dodała Noora Louhimo, charyzmatyczna wokalistka Battle Beast.

Do singla "Here We Are" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Produkcją (w tym miksem) siódmego longplaya helsińskiej grupy zajął się Janne Björkroth, klawiszowiec Battle Beast, prywatnie brat wspomnianego Joony Björkrotha. Nagrania odbyły się w studiu JKB. Za mastering następcy albumu "Circus Of Doom" (2022 r.) odpowiadał Mika Jussila ze studia Finnvox.

Płyta "Steelbound" trafi na rynek 17 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD (w tym jako limitowany dwupłytowy digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Battle Beast powracają do Polski - co już wiemy o grudniowym koncercie Finów w naszym kraju?

W ramach promocji nowej płyty zespół wyruszy w europejską trasę koncertową. Zakrojone na szeroką skalę tournée obejmujące 35 koncertów i rozpocznie się 17 października od największego w dotychczasowej karierze Battle Beast występu Finów u naszych zachodnich sąsiadów w hamburskiej Inselpark Arena.

Zwieńczeniem wojaży po Starym Kontynencie będzie impreza, która odbędzie się 14 grudnia w warszawskiej Progresji. U boku Battle Best zobaczymy gościa specjalnego - bawarską grupę Dominum spod znaku heavy / power metalu i hard rocka, oraz parających się symfonicznym power metalem Szwedów z formacji Majestica.

"Startowali powoli, metodycznie i bez pośpiechu budując swój styl. Battle Beast grają hybrydę heavy i power metalu. Jest przebojowo, hiperaktywnie i soczyście. Te podniosłe hity zostaną z wami na długo" - stołeczny koncert grupy z Helsinek zapowiadają organizatorzy z Knock Out Productions.

Bilety na warszawski koncert Battle Beast dostępne są w cenach 139 zł i 149 zł (odpowiednio pierwsza i druga pula w przedsprzedaży) oraz 170 zł (w dniu imprezy).

Battle Beast - szczegóły albumu "Steelbound" (tracklista):

1. "The Burning Within"

2. "Here We Are"

3. "Steelbound"

4. "Twilight Cabaret"

5. "Last Goodbye"

6. "The Long Road"

7. "Blood Of Heroes"

8. "Angel Of Midnight"

9. "Riders Of The Storm"

10. "Watch The Sky Fall".