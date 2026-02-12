Kwartet z Tampy, którego oryginalnym wokalistą był George "Corpsegrinder" Fisher (od 1995 roku frontman Cannibal Corpse), przyjedzie do Polski w ramach europejskiej trasy pod szyldem "Screams Across Europe", która odbędzie się w kwietniu i maju. Wśród blisko 20 imprez na Starym Kontynencie (a liczba ta ma wzrosnąć) znalazły się aż cztery koncerty w naszym kraju.

Monstrosity powraca do Polski. Gdzie i z kim zagrają tym razem?

Przypomnijmy, że po raz ostatni podopieczni legendarnej Metal Blade Records (w barwach której pierwsze kroki na metalowej scenie stawiali m.in. Slayer, Metallica, Hellhammer, Possessed czy Overkill) wystąpili w Polsce ponad trzy lata temu; Monstrosity zagrali wówczas pod koniec stycznia 2023 roku w Poznaniu podczas "Monsters Of Death European Tour" w towarzystwie rodaków z Origin.

Cztery polskie przystanki na zapowiedzianej "Screams Across Europe Tour 2026" to Świdnica (3 maja w klubie Bolko), Kraków (5 maja; klub Zaścianek), Bielsko-Biała (6 maja; klub RudeBoy) i Lublin (10 maja; Fabryka Kultury Zgrzytu).

Na trasie organizowanej przez Massive Music (w tym na czterech imprezach w Polsce) u boku Monstrosity zobaczymy trzy inne formacje: thrashmetalowy Bio-Cancer z Grecji; belgijski Reject The Sickness spod znaku melodyjnego death metalu i metalcore'u; oraz Deadwood - deathcore'ową grupę z Kanady.

Monstrosity w nowym składzie ze szczegółami albumu "Screams From Beneath The Surface". Co już wiemy?

"Screams From Beneath The Surface" będzie siódmym longplayem kwartetu z Florydy, którego początki sięgają roku 1990. Świeży album uznanej deathmetalowej formacji pod wodzą Lee Harrisona - założyciela, perkusisty i głównego autora muzyki Monstrosity - powstał w zmienionym składzie, w którym odnajdujemy nie tylko nowego wokalistę, ale i powracającego po latach basistę.

Materiał stworzono w odświeżonym składzie, w którym u boku Lee Harrisona oraz gitarzysty Matta Barnesa, figuruje - od 2021 roku - nowy wokalista Ed Webb, były frontman m.in. Diabolic i Massacre - kolejnej żywej legendy death metalu z Florydy. W 2022 roku w szeregi Monstrosity wstąpił ponownie - po 27-letniej przerwie! - nowojorski basista Mark Van Erp, członek oryginalnego składu Monstrosity z początku lat 90., niegdysiejszy muzyk m.in. Cynic i Malevolent Creation. Na nowej płycie usłyszymy również Justina Walkera, który nagrał na "Screams From Beneath The Surface" dodatkowe partie gitarowe.

Wideoklip do pierwszego singla "The Colossal Rage" z nowego dokonania Monstrosity możecie zobaczyć poniżej:

Nagrania następcy albumu "The Passage Of Existence" (2018 r.) odbyły się w dwóch studiach. Ścieżki perkusji i basu zarejestrowano w studiu Audiohammer pod okiem Jasona Suecofa (m.in. The Black Dahlia Murder, Deicide, Job For A Cowboy), który odpowiadał również za miks. Partie wokalne oraz ścieżki gitar utrwalono z kolei w kultowym florydzkim studiu Morrisound (także mastering), gdzie za konsoletą zasiadł legendarny producent Jim Morris (m.in. Iced Earth, Warrant, Savatage), którego wsparli dwaj inni fachowcy: Mark Prator i BJ Ramone.

Album "Screams From Beneath The Surface" trafi na rynek 13 marca pod banderą wspomnianej Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych.

Monstrosity - szczegóły albumu "Screams From Beneath The Surface" (tracklista):

1. "Banished To The Skies"

2. "The Colossal Rage"

3. "The Atrophied"

4. "Spiral"

5. "Fortunes Engraved In Blood"

6. "Vapors"

7. "The Thorns"

8. "Blood Works"

9. "The Dark Aura"

10. "Veil Of Disillusion".

