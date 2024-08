Koncerty Adele w Monachium to jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku. Artystka bowiem ostatni raz odwiedziła Europę kontynentalną w 2016 r., a w 2022 r. zagrała jeszcze kilka wyprzedanych koncertów w Hyde Parku w Londynie. Europejscy fani nie mogli doczekać się powrotu wokalistki i duża część z nich planowała zjechać do Monachium na historyczne wydarzenia.

Seria koncertów "Adele in Munich" jest czymś wyjątkowym nie tylko ze względu na to, że europejscy fani długo czekali na powrót artystki. Gwiazda występuje w ekskluzywnym obiekcie, który wybudowano specjalnie dla niej . Czegoś takiego jeszcze nie było! Open Air Arena może pomieścić ponad 75 tysięcy widzów i jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Adele ma w planach zagrać tam aż dziesięć koncertów - pierwszy z nich miał miejsce 2 sierpnia, a ostatni odbędzie się 31 sierpnia.

Stadion powstał na specjalne życzenie autorki hitu "Rolling in the Deep" , jednak organizatorzy serii koncertów nie wykluczają, że w przyszłości skorzystają z niego również inni artyści. Takie działanie pozwoliłoby na rekompensatę kosztów budowy. Jednocześnie zakupione materiały nie poszłyby na przysłowiowy śmietnik, tylko zostały wykorzystane ponownie przez inne gwiazdy światowego formatu.

Open Air Arenę wybudowano w kilka tygodni, a co za tym idzie - może ona zostać równie szybko zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce. Umożliwia to kontynuację trasy w różnych miastach, bez potrzeby dostosowywania się do już istniejących obiektów.