Unknown Mortal Orchestra pojawią się w Polsce po kilkuletniej przerwie. Ostatni raz zespół występował nad Wisłą w 2018 roku podczas Kraków Live Festival. Tym razem muzycy pod wodzą Rubana Nielsona wybrali Gdańsk jako jedyny polski punkt na mapie swojej dziewiętnastomiejscowej trasy koncertowej.

Koncert odbędzie się 12 marca 2026 roku w klubie Stary Maneż przy ulicy Juliusza Słowackiego. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00, a wieczór otworzy występ Seana Solomona.

Nowe projekty i psychodelia w filmowym wydaniu

Trasa promuje dwa wydawnictwa zaprezentowane przez zespół w 2025 roku. Pierwszym z nich jest instrumentalny album "IC-02 Bogotá", kolejny rozdział serii muzycznych dzienników nagrywanych w różnych częściach świata. Podobnie jak wcześniejsze "IC-01 Hanoi", płyta dokumentuje atmosferę miejsca powstania i została określona jako "możliwa muzyka tła na dziwne imprezy i nocne przejażdżki w twojej przyszłości".

Drugim projektem jest EP-ka "CURSE", czerpiąca inspiracje z włoskich horrorów lat 70. i 80. Surowe, chwytliwe riffy w utworze "BOYS WITH THE CHARACTERISTICS OF WOLVES", przywodzące na myśl brzmienie Black Sabbath, kontrastują tu z charakterystyczną dla UMO swobodną, wielowarstwową gitarą w "DEATH COMES FROM THE SKY". Całość układa się w mroczną ścieżkę dźwiękową do kolejnego spotkania z niepokojem i pustką.

Od undergroundu do światowej sceny

Unknown Mortal Orchestra od ponad piętnastu lat konsekwentnie budują swoją pozycję na międzynarodowej scenie alternatywnej. Przełom przyniosły albumy "Multi-Love" oraz "Sex & Food", na których psychodeliczne pejzaże dźwiękowe połączono z funkowym pulsem i wyrazistą melodyką. Późniejszy, rozbudowany projekt "V" tylko umocnił status zespołu jako jednej z najbardziej kreatywnych formacji współczesnego rocka. Krytycy wielokrotnie podkreślali, że UMO potrafią łączyć eksperyment z przystępnością, tworząc muzykę jednocześnie ambitną i komunikatywną dla szerokiej publiczności.

Bilety już w sprzedaży

Sprzedaż wejściówek na gdański koncert już trwa. Przedsprzedaż dla klientów Alter Art rozpoczęła się 2 października 2025 roku, natomiast dzień później uruchomiono otwartą pulę biletów. Wejściówki dostępne są między innymi na platformie eBilet oraz na stronie organizatora. Ceny wynoszą 145,95 zł za miejsca na parterze oraz 177,45 zł na balkonie, do których doliczana jest pięcioprocentowa opłata serwisowa. Organizatorem wydarzenia jest Alter Art.

