"Znamy gościa specjalnego koncertu Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. Będzie to Mammoth WVH ( sprawdź! ), na czele którego stoi Wolfgang Van Halen, który rocka ma we krwi - w końcu miał się od kogo uczyć. Czy Spodek wytrzyma tą potężną dawkę rocka? Musicie przekonać się sami!" - czytamy w ogłoszeniu.

Reklama

Wspomniany Wolfgang Van Halen w wersji studyjnej pod szyldem Mammoth WVH nagrywa wszystkie instrumenty samodzielnie. W wydaniu koncertowym towarzyszą mu obecnie Frank Sidoris (gitara), Jon Jourdan (gitara), Ronnie Ficarro (bas) i Garrett Whitlock (perkusja). Dodajmy, że Frank Sidoris na scenie pojawi się dwukrotnie, bo występuje również w składzie Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators.

Clip Mammoth WVH I'm Alright

Dotychczasowy dorobek projektu Wolfganga obejmuje dwie płyty. "Dwójka" ukazała się w sierpniu 2023 r. Album był nagrywany w legendarnym studiu 5150, a za jej produkcję odpowiada Wolfgang i jego przyjaciel oraz współtwórca Michael "Elvis" Baskette.

"Chciałem, aby nowy album zawierał elementy tego, co ludzie słyszeli na debiucie, ale jednocześnie chciałem pójść do przodu. 'Another Celebration At The End Of the World' to numer, która pokazuje, czego ludzie mogą się spodziewać po nowym albumie. To kawał energetycznego rocka z zabawnymi gitarowymi momentami. Pracowałem nad sobą również wokalnie i jest to piosenka, którą już chciałbym grać na żywo" - mówi Wolfgang o płycie.

Dodajmy, że Mammoth WVH będzie też jednym z gości specjalnych na jednym z dwóch lipcowych koncertach Metalliki na PGE Narodowym w Warszawie.

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators w Katowicach. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że pod tym przydługim szyldem kryją się Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wokalista Myles Kennedy (znany z Alter Bridge i kariery solowej) oraz Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (bas, wokal) i Frank Sidoris (gitara, wokal).

Slash: Prawie całe życie z gitarą i w cylindrze 1 / 7 Muzyk znany później jako Slash przyszedł na świat 23 lipca 1965 r. jako Saul Hudson w Londynie. Urodził się w artystycznej rodzinie - jego matka Ola J. Hudson pracowała jako projektantka kostiumów dla takich gwiazd, jak m.in. David Bowie (miała z nim romans), Ringo Starr i Janis Joplin; z kolei ojciec Anthony Hudson stworzył okładki płyt dla m.in. Joni Mitchell i Neila Younga. Do Los Angeles razem z ojcem przeniósł się do pracującej tam matki, gdy miał ok. 5 lat. Po rozstaniu się jego rodziców mieszkał głównie z babcią i szybko dorobił się problemów w szkole. Na zdjęciu w 1982 r. w pierwszym zespole Tidus Sloan w szkole Fairfax High School w Los Angeles. Źródło: Getty Images Autor: Marc S Canter/Michael Ochs Archives

Tytuł trasy pochodzi od pierwszego singla promującego płytę "4" - "The River Is Rising". W jej ramach rockowa ekipa odwiedzi 32 miasta w 21 krajach.

Clip Slash The River Is Rising - ft. Myles Kennedy and The Conspirators

Sprawdź tekst "The River Is Rising" w serwisie Tekściory.pl!

Materiał na płytę "4" został zarejestrowany w historycznym RCA Studio A w Nashville z producentem Dave'm Cobbem (m.in. Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale - co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash Back From Cali