SnowFest Festival 2026 zamyka line-up! Wiemy, kto wystąpi

"W dniach 6 - 7 marca festiwal ponownie odbędzie się w Szczyrku, potwierdzając, że jego siłą nie jest sezonowość, lecz spójna, wieloletnia wizja łączenia muzyki klubowej, elektroniki i hip-hopu z profesjonalnym sportem. Od 2014 roku SnowFest funkcjonuje już nie jako alternatywa dla letnich festiwali, lecz jako samodzielny punkt odniesienia" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

SnowFest Festival 2026 - kto zagra?

Na Main Stage w Amfiteatrze zagrają zarówno międzynarodowe, jak i polskie gwiazdy. Te pierwsze reprezentować będą GusGus i czołowy brytyjski producent muzyczny i DJ - Wilkinson. Ze sceny polskiej pojawią się Fisz Emade Tworzywo, Łąki Łan, Miły ATZ oraz BSK.

"Kluczowym elementem festiwalu jest SnowTent (by Allegro), czyli centrum festiwalu i najbardziej klubowa przestrzeń SnowFestu. W tym sezonie namiot zyska stylistykę inspirowaną klubami rodem z Ibizy i Miami, stawiając na światło, scenografię i układ przestrzeni znane z najbardziej rozpoznawalnych miejsc światowej kultury klubowej" - piszą dalej organizatorzy. W tej przestrzeni zagrają: A-Trak, Hybrid Minds, Nastia, Catz'n'Dogz, Rysy, DJ 600V, 175 BPM, Last Robots, Gverilla, Ros Addiction & Fox, Alauda, Duszne Granie, Jerry M oraz Lazy1.

Kolejne miejsce to Future Club, czyli scena skoncentrowana na selektywnej elektronice i nowym pokoleniu DJ-ów oraz producentów. Tutaj w line-upie znaleźli się: Lidka Zjanković, Flatout, VinylStealer, Haade, Matt Rudnicki, Beard Brothers, Neen-Nah oraz Zuza OK. "To przestrzeń dla słuchaczy, którzy cenią precyzję selekcji, długie sety i klubowe brzmienia pozbawione presji masowego odbioru" - czytamy.

Na Stage No. 7 pojawią się Korenberg, Plus 2, John Waiter, Kemot b2b Łęcki, Weikum oraz GIGI, natomiast na Scenie Jelenia - Iggio b2b Hagen, Nasty Relaxing (Vicky b2b Naked Relaxing), Szklany Pogodny, Łowcy Naro b2b Grek, Felipe b2b Barnim, Edvvin b2b DJ Polkomtel oraz Penera b2b Truant.

LOTTO SnowFest Games 2026 - integralna część festiwalu

LOTTO SnowFest Games 2026 to jedne z najważniejszych zawodów freestyle'owych w tej części Europy, rozgrywane w ramach Pucharu Europy FIS w konkurencji Rails i organizowane we współpracy z Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) oraz Polskim Związkiem Narciarskim (PZN).

"Zawody odbędą się na specjalnie zaprojektowanym torze, który co roku przyciąga najlepszych riderów z całego kontynentu. Dodatkowy konkurs Allegro Best Trick podnosi rangę rywalizacji i wprowadza element sportowego ryzyka, który realnie elektryzuje publiczność" - głosi zapowiedź.

