Polo & Pan wracają do Polski! Gdzie i kiedy zagrają?

Duet Polo & Pan 6 lutego 2026 zagra w gdańskim klubie B90, a dzień później - w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Jak czytamy w informacjach o występach, koncerty przeznaczone są dla osób powyżej 18. roku życia.

"Ich brzmienie migocze niczym kadry ze Złotej Ery Hollywood, w których house, disco i electro współistnieją w idealnej harmonii. Dwie noce pełne światła, emocji i tanecznej euforii - wszystko, czego będziecie bardzo potrzebowali zimą, Polo & Pan zapewnią Wam swoimi setam" - zapowiadają organizatorzy.

Polo & Pan - "Elegancja paryskich klubów z filmowym rozmachem"

Duet Polo & Pan tworzą Paul Armand-Delille i Alexandre Grynszpan. Pierwszą EP-kę - "Rivolta" - wydali w 2013 roku, mają też na koncie trzy albumy długogrające: "Caravelle" (2017), "Cyclorama" (2021) i "22:22" (2025).

"Występy na żywo ożywiają ich muzykę, nadając jej błyskotliwej energii. To widok, który warto zobaczyć. Wystarczy rozejrzeć się po parkiecie - czy to podczas wyprzedanych tras koncertowych w Stanach Zjednoczonych, czy podczas występów na dużych festiwalach, od Hollywood Bowl po Sonar Festival lub Circoloco na Ibizie - aby dostrzec uśmiechy, brak udawania i szczerą radość na twarzach wokół" - można przeczytać w ich bio.