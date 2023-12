Jesienią odbyło się w sumie siedem polskich koncertów projektu Symphonic Tribute to Metallica.

Stoją za nim czteroosobowy zespół oraz orkiestra symfoniczna Orion. Na koncertach pojawiają się największe przeboje zespołu Metallica w symfonicznych aranżacjach wykonanych tak, jak na słynnej płycie "Metallica S&M".

"To blisko dwie godziny klasyki rocka/metalu w niezwykłym wydaniu!" - zapowiadają twórcy.

Z powodu obfitych opadów śniegu i ekstremalnych warunków pogodowych w południowych Niemczech (uziemione lotnisko w Monachium) i Austrii grupie Orion nie udało się dotrzeć na ostatni koncert w Bydgoszczy.

"Przepraszamy, zrobiliśmy wszystko, aby do Was dotrzeć i bardzo się na was cieszyliśmy. Dziękujemy naszemu organizatorowi w Bydgoszczy, że możemy przełożyć koncert. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność" - informują muzycy.

Nowy termin występu w SISU Arena w Bydgoszczy to 24 marca 2024 r.