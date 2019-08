Metallica z San Francisco Symphony na 20-lecie płyty "S&M". Koncert w kinach

W sieci pojawiła się zapowiedź koncertu Metalliki z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco, który odbędzie się 6 września. Relacja z wydarzenia "S&M2" zostanie pokazana 9 października w kinach całym świecie.

Metallica zagra po latach ponownie z San Francisco Symphony /Gavriil Grigorov\TASS /Getty Images

Przewodnik rockowy. Michael Kamen: Batuta, pięciolinie i... rock

W sieci pojawiła się zapowiedź wydarzenia "S&M2", czyli koncertu Metalliki z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco. To sequel albumu "S&M", który Metallica nagrała w 1999 roku z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej San Francisco pod batutą zmarłego w 2003 r. Michaela Kamena.

Połączenie klasyków thrash metalu z orkiestrą okazało się sporym sukcesem komercyjnym - płyta rozeszła się w ponad 8-mln nakładzie.

Za wykonanie "The Call of Ktulu" grupa zgarnęła nagrodę Grammy.

Teraz Metallica i San Francisco Symphony zagrają dwa razy w Chase Center. Dyrygować będzie obecny szef orkiestry Michael Tilson.

W programie specjalnego koncertu mają się znaleźć także utwory, które Metallica nagrała w ciągu dwóch dekad, które upłynęły od premiery "S&M".

Relacja z koncertu zostanie pokazana 9 października w 3 tys. sal kinowych na całym świecie.

Grupa Metallica uważana jest za jeden z najważniejszych zespołów metalowych. W latach 90. ubiegłego stulecia był najbardziej dochodową formacją metalową.

Po wydaniu w 1983 r. debiutanckiego albumu "Kill 'Em All" Metallica została uznana za twórcę nowego stylu muzyki metalowej - thrash metalu. Wydany w 1986 r. trzeci album, formacji "Master of Puppets", jest uznawany przez niektórych krytyków za najlepszy album heavymetalowy wszech czasów.



Z kolei wydany w 1991 r. album "Metallica", nazywany też Czarnym Albumem, do dziś pozostaje najpopularniejszym wydawnictwem zespołu, który zdobył m.in. status diamentowej płyty w USA za sprzedaż w nakładzie ponad 16 mln egzemplarzy. Na całym świecie nakład albumu sięgnął liczby 30 mln kopii. Jest to najlepiej sprzedająca się płyta heavymetalowa wszech czasów i plasuje się na 28. miejscu najlepiej sprzedających się albumów muzycznych w historii.

Według danych szacunkowych, nakład ze sprzedaży wszystkich wydawnictw muzycznych Metalliki na całym świecie wyniósł ponad 150 mln egzemplarzy. Zespół został sklasyfikowany na 3. pozycji listy zestawiającej najlepsze zespoły metalowe wszech czasów sporządzonej przez MTV oraz na 5. pozycji listy zestawiającej 100 Najlepszych Artystów Hard Rocka sporządzonej przez VH1. W 2009 roku Metallica została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Przypomnijmy, że 21 sierpnia Metallica zagra na PGE Narodowym w Warszawie w ramach "Worldwired Tour 2019".

