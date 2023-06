Nagrania następcy "Reload" (1997) rozpoczęły się jeszcze w 2001 r., ale prace stanęły, gdy wokalista i gitarzysta James Hetfield zdecydował się pójść na odwyk. Na kilka miesięcy wręcz zerwał kontakt z pozostałymi muzykami.



"James po raz pierwszy w 20-letniej historii zespołu postawił swoje zdrowie wyżej niż grę w zespole. Wstrzymaliśmy wszelkie prace, bo bez niego nie mogliśmy nic zrobić. Powiedział, żeby nie dzwonić, że to on pierwszy się odezwie" - opowiadał w okolicach premiery "St. Anger" gitarzysta Kirk Hammett .

Reklama

"Myśleliśmy, że potrwa to parę tygodni, a nie mieliśmy od niego wieści przez pięć czy sześć miesięcy. Zastanawialiśmy się, czy nadal chce robić z nami muzykę" - mówił Hammett.

Clip Metallica St. Anger

"To była ogromna presja, zwłaszcza że wiedzieliśmy, że ludzie mają na nas oko. Wszyscy czekali, co wyjdzie z tego, że tak długo pracujemy nad albumem" - wspominał z kolei James Hetfield w rozmowie z "Rolling Stone".



Metallica na terapii. Film "Some Kind of Monster"

Podczas pracy nad nowym materiałem zespołowi starającemu się na nowo poukładać relacje między muzykami towarzyszyli filmowcy Bruce Sinfosky i Joe Berlinger. To oni odpowiadają za wypuszczony w 2004 r. dokument "Some Kind of Monster".

"To nie jest film o Metallice - to film o związkach międzyludzkich" - stwierdził nie bez powodu perkusista Lars Ulrich w wywiadzie dla "Rolling Stone'a".

Początkowo miał to być jedynie zapis procesu twórczego, związanego z nagrywaniem kolejnej płyty ("St. Anger") najpopularniejszego metalowego zespołu na świecie. Z czasem jednak film przekroczył ramy typowego rockandrollowego dokumentu, jakich sporo było w historii muzyki.

Tuż po rozpoczęciu zdjęć z Metalliką nieoczekiwanie rozstał się długoletni basista, Jason Newsted. Dalsza działalność grupy stanęła pod znakiem zapytania, tym bardziej, że muzycy mieli siebie serdecznie dość, zaś wokalista James Hetfield był na dnie alkoholowego nałogu. Gdy moment wejścia do studia nagraniowego coraz bardziej odwlekał się w czasie, menedżerowie zaproponowali muzykom terapię podobną do tej, jakiej poddają się pogrążone w kryzysie małżeństwa. Uzdrowienia Metalliki podjął się doświadczony psycholog Phil Towle.

Clip Metallica Frantic

"Joe i ja zetknęliśmy się z naprawdę trudnymi sprawami. Pewnie nie życzylibyście sobie złych informacji na temat któregokolwiek z nich, ale one są w tym filmie i będziecie mogli się o tym przekonać, poczuć ten dramat. Tak więc zobaczycie zmiany, jakie dokonują się wewnątrz zespołu i będziecie świadkami bólu, którego doświadczają jego członkowie" - mówił Sinofsky podczas prac nad filmem "Some Kind of Monster".

Wspomniany Jason Newsted z Metalliką rozstał się po 14 latach. "St. Anger" jest jedynym albumem Metalliki nagranym jako trio: James Hetfield, Kirk Hammett i Lars Ulrich. W studiu w roli basisty pomagał im producent Bob Rock. Efekt końcowy do dziś budzi mieszane uczucia wśród fanów i krytyków - brak gitarowych solówek, surowa produkcja i metaliczne brzmienie perkusji. Serwis Pitchfork dał płycie ocenę zaledwie 0,8/10. Nawet kontrowersyjny album "Lulu" nagrany przez Metallikę z Lou Reedem otrzymał tam 1/10.

Clip Metallica Some Kind of Monster

"Nasza muzyka zatoczyła krąg. Wracamy do początków, do wczesnego stylu. Znów gramy szybko, agresywnie, jesteśmy złymi facetami w średnim wieku. To głos czterech facetów robiących muzykę twórczo i spontanicznie, bez zastanawiania się, co z tego wyjdzie. Jest tu ten sam gniew, który zawsze nam towarzyszył" - mówił Kirk Hammett, dodając, że na "St. Anger" zabrali słuchaczy na "zupełnie nowy poziom emocjonalny".

W lutym 2003 r., gdy materiał był już bliski ukończenia, oficjalnie do Metalliki przyjęto Roberta Trujillo, byłego muzyka grup Suicidal Tendencies i Infectious Grooves, który pracował również m.in. z Ozzym Osbourne'em , Jerrym Cantrellem i Black Label Society .

"Wiedziałem po pierwszych pięciu minutach, że to właściwa osoba. Był o niebo lepszy od innych basistów, których słuchaliśmy. Gra w sposób zbliżony do naszego oryginalnego brzmienia. Poza tym ma wspaniałą osobowość, jest szczery i dobrze się z nim rozumiemy" - cieszył się Kirk Hammett, który zadebiutował w roli współautora tekstów.

"St. Anger": Album, który uratował Metallikę

Lars Ulrich po latach w rozmowie z magazynem "Kerrang!" przyznał, że dla niego "St. Anger" jest albumem, który uratował Metallikę.



"Przeszliśmy przez trudny okres, a tworzenie tej płyty pozwoliło nam się zjednoczyć i przetrwać. Bez niej nie wiem, czy wciąż byśmy grali razem. Pomimo wszystkich kontrowersji, jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy" - mówił perkusista.

Pomimo tej dumy, muzycy niezbyt chętnie sięgają po materiał z "St. Anger". Najczęściej na żywo grali utwory "Frantic" i "St. Anger", a w 2022 r. kilkanaście razy odświeżyli "Dirty Window". Na tegorocznej trasie nie pojawił się żaden numer z tego albumu.