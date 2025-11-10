OneRepublic wraca do Polski! Amerykańska grupa zagra w Krakowie

Kiedy w 2025 roku amerykańska formacja wystąpiła w Łodzi, bilety rozeszły się błyskawicznie. Teraz, po roku przerwy, OneRepublic znów spotka się z polskimi fanami - tym razem w największej hali koncertowej w kraju. Organizatorzy zapowiadają show pełne największych hitów i efektownej oprawy.

"Zespół powróci do naszego kraju już 30 czerwca 2026 roku, by wystąpić w TAURON Arenie Kraków" - czytamy w oficjalnym komunikacie Live Nation. Artyści mają zaprezentować zarówno klasyczne przeboje, jak i nowe kompozycje z albumu "Artificial Paradise".

Kiedy kupić bilety na OneRepublic?

Przedsprzedaż dla najwierniejszych fanów rozpocznie się 11 listopada 2025 roku o godz. 11:00 (tzw. artist pre-sale). Dwa dni później, 13 listopada o tej samej godzinie, dostęp do biletów otrzymają użytkownicy Ticketmastera. Sprzedaż ogólna wystartuje 14 listopada o 11:00. Wszystkie informacje o wejściówkach i trasie dostępne są na stronie www.onerepublic.com/tour oraz www.livenation.pl.

Światowy fenomen amerykańskiej grupy

OneRepublic to jeden z najpopularniejszych zespołów pop-rockowych XXI wieku. Grupę tworzą: Ryan Tedder (wokal, produkcja), Zach Filkins i Drew Brown (gitary), Brian Willett (instrumenty klawiszowe), Brent Kutzle (bas, wiolonczela) oraz Eddie Fisher (perkusja).

Debiutancki album "Dreaming Out Loud" (2007) przyniósł im światową sławę dzięki singlowi "Apologize", który sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy i przyniósł nominację do Grammy. Kolejne płyty - "Waking Up" (2009) i "Native"(2013) - ugruntowały ich pozycję dzięki przebojom "Secrets", "Good Life" czy globalnemu hitowi "Counting Stars".

W ostatnich latach grupa nie zwalnia tempa. Utwór "I Ain't Worried" z filmu Top Gun: Maverick stał się jednym z największych singli 2022 roku, przekraczając 3 miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych.

Nowe brzmienie i współprace

Najnowszy rozdział w historii zespołu to album "Artificial Paradise", wydany w 2024 roku. Krążek przyniósł takie utwory jak "Hurt" czy "Sink or Swim", a wersja deluxe zawiera m.in. akustyczne wersje przebojów i duet z Jelly Rollem.

W ostatnich miesiącach OneRepublic zaskakiwali fanów współpracami z artystami z różnych gatunków. Wspólnie z Davidem Guettą nagrali przebój "I Don't Wanna Wait", a z norweskim DJ-em Kygo - "Chasing Paradise". Zespół pojawił się też na ścieżkach dźwiękowych popularnej serii anime Kaiju No. 8, tworząc utwory "Nobody", "Invincible" i "Beautiful Colors", będący motywem końcowym drugiego sezonu.

OneRepublic słynie z koncertów o perfekcyjnie dopracowanej produkcji, emocjonalnych aranżacji i charyzmy Ryana Teddera. Wokalista, który współpracował m.in. z Adele, Beyoncé i Paulem McCartneyem, jest jednym z najbardziej cenionych songwriterów w branży.

