O co chodzi z WOŚP? Na co idą pieniądze z tegorocznej zbiórki?

Choć finał 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 28 stycznia 2024 roku, to już teraz można wpłacać pieniądze na konto fundacji, a w internecie trwają aukcje przedmiotów przekazanych na licytację w ramach zbiórki. Nie brakuje na niej unikatów ze świata muzyki, np. Diamentowej Płyty Blanki Stajkow za singel "Solo" czy neon z trasy koncertowej Andrzeja "Piaska" Piasecznego. Na co zostaną przekazane fundusze zebrane w tegorocznej edycji WOŚP?

Reklama

WOŚP 2024 - na co Orkiestra zbiera w tym roku?

Celem tegorocznej zbiórki są "Płuca po pandemii", co oznacza, że zebrane pieniądze w głównej mierze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Finał WOŚP to jednodniowa, ogólnokrajowa zbiórka pieniędzy, w której organizacji pomaga cała armia wolontariuszy – w zeszłym roku było to niemal 120 tysięcy osób zorganizowanych w 1600 sztabach. W praktyce do puli środków pieniądze trafiają także przed i po finale. To środki ze wspomnianych wyżej licytacji, ale także darowizn, które nie trafiają do puszek, tylko prosto na konto fundacji.

W dniu powstawania tego artykułu (10 stycznia) licznik 32. Finału WOŚP pokazuje już niemal 10 milionów złotych (9 757 204 zł). Kwota zawrotna, jednak z pewnością pod koniec stycznia będzie to zaledwie niewielki procent całej sumy. W zeszłym roku, kiedy zbierano fundusze na walkę z sepsą, udało się zgromadzić ponad 240 milionów złotych!

Koncert pod PGE Narodowym. Kto zagra na tegorocznym finale WOŚP?

W zeszłym roku główny koncert odbył się na warszawskim Placu Bankowym, tym razem na jego organizacje wybrano błonia Stadionu Narodowego. Już w listopadzie Jurek Owsiak na antenie Antyradia zapowiedział pierwszych artystów, którzy 28 stycznia pojawią się na scenie WOŚP. To Wojtek Szumański, który zagrał już na innym festiwalu Owsiaka – Pol'and'Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock), a także zespół LemON - ekipa pojawiła się także na zeszłorocznym finale.

Aktualnie znamy już pełen skład koncertu finałowego - ten rozpocznie się o 14:00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Szczegółowy harmonogram występów podczas 32. Finału WOŚP pod PGE Narodowym wygląda następująco:

14:00 - Wojtek Szumański

14:30 - Booze & Glory

15:00 - Golden Life

15:30 - Dorosłe Dzieci

16:00 - Proletaryat

16:30 - Luiku

17:00 - Lordofon

17:30 - Pull The Wire

18:00 - Poparzeni Kawą Trzy

18:30 - BOKKA

19:00 - Hoffmaestro

19:30 - Kwiat Jabłoni

20:00 - Światełko do Nieba

20:15 - Enej

20:50 - Zalewski

21:25 - LemON.



Imprezy towarzyszące, jak co roku, nie będą domeną jedynie stolicy. Koncerty w ramach finału WOŚP odbędą się także w wielu innych miastach.

Nie tylko Warszawa. Gdzie jeszcze artyści wystąpią z WOŚP w 2024 roku?

Przede wszystkim - w telewizji. W studiu 32. finału WOŚP zaprezentują się głównie artyści, którzy pojawią się pod Narodowym, ale nie tylko - telewizyjny koncert zamknie grupa Voo Voo.

Trudno zliczyć wszystkie miasta i miejscowości, w których odbędą się wydarzenia związane ze zbiórką. Oprócz koncertów będzie to cały szereg wydarzeń organizowanych przez poszczególne sztaby, odbywają się one już teraz. Pełną listę wraz z wygodną wyszukiwarką (niezbędną przy tej liczbie atrakcji) możemy znaleźć pod tym adresem.

Pierwsze instrumenty i wokale zabrzmią już w najbliższych dniach - na 14 stycznia zaplanowano np. WOŚP AND ROLL w szkockim Aberdeen. To niejedyne miasto poza granicami naszego kraju, gdzie w tym roku dotrze Orkiestra. 20 stycznia impreza odbędzie się w niemieckim Münster, a także angielskim Birmingham.

Główne imprezy odbędą się oczywiście w dzień finału - 28 stycznia. Gdzie mieszkańcy będą mogli wrzucić pieniądze do puszki przy dźwiękach dobrej muzyki? Lista przygotowana na podstawie oficjalnej strony WOŚP wygląda naprawdę okazale. Znalazły się na niej tylko te miejscowości, w których oprócz różnych innych wydarzeń na pewno odbędą się też koncerty:

Polkowice,

Bolszewo,

Olsztyn,

Poznań,

Zielonka,

Białystok,

Mława,

Brzeźno,

Wrocław,

Kamień Pomorski,

Kraków,

Chełm,

Chodecz,

Tyczyn,

Tarnowo Podgórne,

Opatówek,

Strojec.

Za granicą koncerty odbędą się m.in. w:

Londyn (Anglia),

Spalding (Anglia),

Corby (Anglia,

Haga (Holandia),

Kirkcaldy (Szkocja),

Edynburg (Szkocja),

Wiedeń (Austria),

Ashfield (Australia).

Z całą pewnością powyższe listy nie są ostateczne i wyczerpujące - trudno zakładać, że koncerty nie odbędą się w takich miastach jak choćby Gdańsk, Łódź czy Lublin. W najbliższych dniach z pewnością ogłoszone zostanie jeszcze wiele wydarzeń, których celem będzie zachęcenie jak największej liczby osób do wsparcia dzieła WOŚP.

W końcu wszystkim zależy na pobiciu kolejnego rekordu, który śrubowany był niemal w każdym kolejnym finale od 1993 roku (jeszcze przed denominacją i odejściu od "starych złotówek").

Ile pieniędzy zebrała dotychczas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

W ciągu 30 finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w sumie 1,75 miliarda złotych. W 31. edycyji największej takiej inicjatywy w Polsce (a jak mówią organizatorzy być może także na świecie) udało się zgromadzić aż 243 259 387,25 zł. To znaczy, że po dodaniu blisko 10 milionów przekazanych już w ramach tegorocznej zbiórki łączna kwota zebrana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przekroczyła już 2 miliardy złotych!

Za te środki zakupiono ponad 70 tysięcy urządzeń do placówek ochrony zdrowia na terenie całego kraju. W tym roku doposażone mają zostać oddziały pulmonologii, szczególnie obciążone przez powikłania, które u wielu Polaków spowodowało przechorowanie COVID-19.

W poprzednich latach środki przekazywano m.in. na walkę z sepsą i okulistykę dziecięcą, wczesną diagnostykę nowotworów u dzieci, zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych, ale także zapewnienie godnej opieki dla seniorów.

W międzyczasie odbyło się też kilka mniejszych wydarzeń - np. akcja "Stop powodziom" w 2010 roku czy "Dopełnienie puszki zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza", z której środki przekazano na doposażenie służby zdrowia w Gdańsku.

Czytaj także:

Co dalej z grupą Budka Suflera? "To pragnienie jest silniejsze"

Finał WOŚP 2024. Kto zagra na wielkim koncercie w Warszawie?

Eurowizja 2024: TVP podjęła decyzję. Wiadomo, jak wybiorą polskiego kandydata!

Zobacz też: