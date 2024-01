"Dorosłe Dzieci to nie tylko rockowa supergrupa, to prawdziwa przyjaźń i zabawa, którą po prostu świetnie w muzyce słychać" - czytamy w informacji o projekcie.

Nazwa nowego zespołu nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo , w której w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewał Grzegorz Kupczyk , obecnie lider CETI i wokalista Dorosłych Dzieci.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Kupczyk o przeboju „Dorosłe dzieci” Turbo INTERIA.PL

Wydany w 1983 roku debiutancki album Turbo zawiera największy przebój zespołu - tytułową balladę "Dorosłe dzieci" , jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 80. Autorem słów jest zmarły w maju 2011 roku Andrzej Sobczak, który napisał większość tekstów na płytę "Dorosłe dzieci".

"Dorosłe dzieci" grupy Turbo wielkim przebojem polskiego rocka

- Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to aż taki hicior. Do dzisiaj uważam, że to będzie parę innych utworów. No ale nie ja jestem od tego i tak publiczność wybrała - opowiadał Interii Grzegorz Kupczyk.

W składzie nowego projektu u boku wokalisty pojawili się gitarzyści Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski (do 1996 r. w zespole Ira), Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 basista Oddziału Zamkniętego), Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. gitarzysta Oddziału Zamkniętego), Adam Wolski (wokalista Golden Life) oraz prywatnie będący parą Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista znany z m.in. Acid Drinkers, Flapjack, SIQ) i Ania Brachaczek (wokalistka i basista Biff i SIQ).

Dorosłe Dzieci będą jedną z gwiazd koncertu 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie (28 stycznia, błonia PGE Narodowego). Poza podstawowym składem gościnnie na scenie pojawią się m.in. dawno niewidziana Tatiana Okupnik, Lanberry (trenerka "The Voice of Poland") i Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu Piotr Łukaszewski).



- Duża zasługa w tym Mirka Wosia, który to niejako wymyślił i bardzo zabiegał, aby taki zespół powstał. Spotkaliśmy się więc z Kubą i podczas wspólnego obiadu ugadaliśmy jak i co. Byliśmy bardzo zgodni co do składu personalnego - to bardzo ważne, ponieważ osoby to jak trybiki w maszynie i muszą bardzo dobrze współgrać. Kuba zaproponował zaproszenie dodatkowo kilku gości, w tym Tatianę Okupnik oraz Sebastiana Makowskiego z zespołu Ptaky - ujawnia Grzegorz Kupczyk w rozmowie z Interią.

- Bardzo się ucieszyłem, ponieważ do tej pory nie mieliśmy okazji się z Tatianą poznać, a bardzo mi się zawsze podobała, również jej głos niepowtarzalny - dużo dał w tym zestawie. Dla mnie osobiście to ogromna przyjemność i zestaw z górnej półki. Fani mogą się spodziewać naprawdę dobrej jazdy - zaprasza wokalista.