Co dalej z grupą Budka Suflera? "To pragnienie jest silniejsze"

Budka Suflera ( posłuchaj! ) ogłosiła koniec działalności w 2014 roku. Ostatni wokalista Krzysztof Cugowski nie wziął udziału w reaktywacji, do której doszło w 2019 r. Z kolei Romuald Lipko, lider i główny twórca materiału grupy, zmarł 6 lutego 2020 r. z powodu choroby nowotworowej.

W listopadzie 2020 r. grupa wypuściła płytę "10 lat samotności" zawierającą materiał przygotowany jeszcze przez Lipkę. Za mikrofonem stanął wówczas Felicjan Andrzejczak , z którym zespół przyjaźnił się od ponad 40 lat. To on śpiewał w słynnych przebojach: "Jolka, Jolka pamiętasz" ( posłuchaj! ), "Czas ołowiu" czy "Noc komety".

Na ostatniej dotąd płycie grupy "Skaza" (2023), partie wokalne wykonują Robert Żarczyński (w zespole od 2019 r.), Irena Michalska (dołączyła w 2021 r.) i Jacek Kawalec (w grupie od 2022 r.).

Obecnie najdłuższym stażem może pochwalić się perkusista i menedżer Tomasz Zeliszewski, który zagrał na wszystkich albumach Budki Suflera. U jego boku występują basista Mietek Jurecki (z przerwami od 1981 r.), gitarzyści Piotr Bogutyn i Dariusz Bafeltowski (obaj od reaktywacji w 2019 r.) oraz znany z m.in. Big Cyca i Czarno-Czarnych klawiszowiec Piotr Sztajdel (od 2020 r.).

Budka Suflera szykuje się do jubileuszu 50-lecia

"Pamiętam mój pierwszy koncert w Rzeszowie, ale ani Rzeszów, ani kraj, ani świat nie wyglądają już tak samo. Większość tych obrazów uległa zmianie. Taką samą pozostała tylko przemożna chęć pojawiania się na scenie. To pragnienie jest silniejsze od wszystkich innych uczuć i chociaż ma datę ważności to wierząc w to, że muzyka nas łączy a nie dzieli, posuwamy ten nałóg kolejnym koncertem, kolejną płytą o mały krok do przodu" - napisał w mediach społecznościowych Tomasz Zeliszewski.

"Szanowni Państwo, pragniemy ten 2024 rok, jakże dla nas ważny, podkreślić koncertami, nowymi nagraniami, radością grania, słuchania, wspólnego przeżywania dobrych chwil. A co będzie potem? Nie wiem..." - dodał perkusista, zapowiadając, że z okazji jubileuszu sporo się będzie działo.

Ogłoszono już, że jubileuszowy koncert odbędzie się 15 czerwca w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Lublinie.