24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Jednym z wyrazów sprzeciwu wobec napadu Rosji na Ukrainę jest odwoływanie koncertów na terenie kraju Władimira Putina. Na taki krok zdecydowała się m.in. grupa Green Day ( posłuchaj! ). "Jesteśmy świadomi, że obecnie nie powinno się koncentrować nad rockowymi występami, lecz na czymś znacznie większym. Wierzymy jednak, że rock and roll jest wieczny i jesteśmy przekonani, że nadejdzie czas i miejsce, byśmy zagrali w przyszłości. Bądźcie bezpieczni" - zaapelowali.

Taką samą decyzję podjęła m.in. grupa Imagine Dragons ( posłuchaj! ). Zespół ze względów bezpieczeństwa odwołał również koncert w Ukrainie. "Nasze myśli są z Ukrainą i wszystkimi, którzy cierpią z powodu tej niepotrzebnej wojny" - napisali muzycy.



Iggy Pop i The Killers ( posłuchaj! ) zrezygnowali z udziału w popularnym moskiewskim festiwalu Park Live. "W świetle obecnych wydarzeń jest to konieczne. Jesteśmy myślami z Ukraińcami i wszystkimi odważnymi ludźmi, którzy sprzeciwiają się tej przemocy i szukają pokoju" - stwierdził autor przeboju "The Passenger".

"Kochamy Rosję. Ten wspaniały kraj zainspirował nasz zespół sztuką i literaturą, a odkąd pierwszy raz zagraliśmy tam siedemnaście lat temu, zbudowaliśmy bogate i głębokie relacje z naszymi rosyjskimi fanami" - czytamy w oświadczeniu grupy Franz Ferdinand, kolejnego zespołu, który odwołał koncert w Rosji.



W ramach solidarności z Ukrainą swoje występy odwołał również projekt Nick Cave & the Bad Seeds ( posłuchaj! ). "Nasze myśli i miłość kierujemy do odważnych mieszkańców Ukrainy, ich bohaterskiego przywódcy i wszystkich cierpiących z powodu tej bezsensownej wojny. Ukraino, stoimy z tobą i wszystkimi w Rosji, którzy sprzeciwiają się temu brutalnemu aktowi, i modlimy się, aby to szaleństwo zostało wkrótce zakończone" - napisali muzycy.

Do listy zespołów, które odwołały trasy koncertowe w Rosji, dołączyli również Twenty One Pilots ( sprawdź! ). "Ta wiadomość wydaje się nieistotna, biorąc pod uwagę powagę tego, co się dzieje. Pokój zwycięży i mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli was ponownie odwiedzić. Stoimy za Ukrainą" - przekazali.

Nadchodzące koncerty w Rosji, Białorusi i Ukrainie oficjalnie odwołali również Bring Me The Horizon ( posłuchaj! ) "w ramach solidarności z Ukrainą i sprzeciwienia się okrucieństwu popełnianym przez rosyjskie przywództwo".

Do tego grona należą także: Louis Tomlinson, Yungblud, Health i AJR.