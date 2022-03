24 lutego rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

JAK POMÓC UKRAINIE?

Wojna w Ukrainie rozgrywa się na kilku polach. Również na tym symbolicznym. Tutaj wschodni sąsiad Polski odnosi spore sukcesy. Po sieci zaczął rozchodzić się nowy zaskakujący pomysł ukraińskiej armii - utwór "Bayraktar" - w którym ukraińskie wojska chwalą się, jak niszczą czołgi i pojazdy opancerzone wroga.

Reklama

Wideo BAYRAKTAR - Official Song (English Subtitles) - Ukraine Russia War

Tytuł "Bayraktar" to oczywiste nawiązanie do nazwy drona tureckiej produkcji Bayraktar TB2 - bezzałogowej jednostki rozpoznawczo-bojowej. Drony pełnią kluczową role podczas wojny z Rosją. Ukraińska armia posiada obecnie 12 takich maszyn, ale wiadomo już, że jeszcze w tym roku ma dostać ich jeszcze 48.



Zdjęcie Bayraktar TB2 w ukraińskiej armii (zdjęcie z 2021 roku) / Yulii Zozulia/ Ukrinform/Barcroft / Getty Images

Tekst piosenki "Bayraktar"

Utwór "Bayraktar" zaczął szybko obiegać sieć. Aby trafił do szerszej publiczności tekst utworu, w którym wyszydzany jest m.in. Władimir Putin, przetłumaczony został na kilka języków. Oto fragment utworu:

"Russian tankmen hid in the bushes

To sip the fuck*ng shcchi with their bast shoes

But the soup’s fat got overheated in part".

Resztę tekstu możecie znaleźć w serwisie Teksciory!