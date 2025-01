Na te koncerty polscy fani nie mogą się doczekać! Kto zagra w naszym kraju?

Choć to dopiero początek roku, ogłoszono już w Polsce wiele koncertów zagranicznych gwiazd. Na czyj występ możemy się już szykować?

Andrea Bocelli

Uwielbiany w Polsce śpiewak i jeden z najsłynniejszych tenorów wszech czasów - Andrea Bocelli - w 2025 roku przyjedzie do Polski na dwa koncerty. 25 stycznia zaśpiewa w łódzkiej Atlas Arenie, 6 czerwca w Poznaniu (Enea Stadion), a 8 czerwca we Wrocławiu (Tarczyński Arena).

Papa Roach

Zaliczana do największych gwiazd nu metalu w ramach tegorocznej trasy świętować będzie 25. rocznicę wydania swojego debiutanckiego albumu "Infest". Amerykanie wystąpią 27 stycznia 2025 r. w hali COS Torwar w Warszawie.

Pantera

Pantera, legenda groove metalu, w 2025 roku zagra w Polsce jeden koncert. Wydarzenie odbędzie się 4 lutego 2025 r. w Tauron Arenie Kraków. W roli gościa specjalnego przed gwiazdą wieczoru wystąpi zespół Power Trip.

Cyndi Lauper

Cyndi Lauper swoją pożegnalną trasę zapowiedziała w ubiegłym roku. W ramach tournee "Girls Just Wanna Have Fun" wokalistka zaśpiewa też w Polsce, a dokładniej w Atlas Arenie w Łodzi. Koncert odbędzie się 21 lutego 2025 r.

Loreen

Loreen jako jedyna kobieta dwukrotnie wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji - w 2012 i 2023 roku. W ramach obecnej trasy koncertowej zagra w dwóch polskich miastach. Fani będą mogli zobaczyć i usłyszeć ją w Warszawie oraz Krakowie (23 i 24 lutego). Koncerty odbędą się w klubie Stodoła i klubie Studio.

Franz Ferdinand

Szkocka formacja Franz Ferdinand do Polski przyjedzie w ramach trasy promującej nowy album "The Human Fear", którego premiera zaplanowana jest na 10 stycznia. Zespól znany z takich przebojów, jak "Take Me Out" czy "Love Illumination" zagra w warszawskiej Progresji 25 lutego.

Tarja Turunen & Marko Hietala

Tarja Turunen i Marko Hietala, znani z zespołu Nightwish, zawitają do naszego kraju aż na cztery koncerty. W ramach wspólnej trasy "Living The Dream Together Tour 2025" zagrają: 27 lutego w Gdańsku (B90), 1 marca w Warszawa (Progresja), 2 marca w Kraków (Studio), a 3 marca we Wrocławiu (A2).

The Rumjacks

"'An Irish Pub Song', 'A Fistful O’ Roses' czy 'The Pot & Kettle' to nie tylko dobrze znane fanom zespołu z Sydney szlagiery, ale również piosenki, które w moment poprawią humor i porwą do tańca" - czytamy na stronie wydarzenia. Celtic-punkowy zespół zawita do Polski 9 marca i zagra w warszawskiej Proximie. Towarzyszyć będzie im grupa Grade 2.

Rod Stewart

W tym roku Rod Stewart zagra w naszym kraju dwa koncerty - 6 maja w ERGO ARENIE (Gdańsk/Sopot) oraz 8 maja w krakowskiej TAURON Arenie. Fani z pewnością usłyszą takie hity, jak "You Wear It Well", "Maggie May", "Da Ya Think I’m Sexy" czy "Forever Young".

Tyler, The Creator

W 2024 roku Tyler, The Creator wydał świetnie przyjęty album "Chromakopia". W ramach trasy promującej najnowszą płytę wystąpi także w Polsce. 10 maja zagra w TAURON Arenie w Krakowie.

Billie Eilish

To ogłoszenie, na które fani czekali od lat! Billie Eilish, po wydaniu albumu "Hit Me Hard And Soft", zaplanowała trasę koncertową, która obejmuje również Polskę. W dniach 3 i 4 czerwca 2025 r. Billie Eilish zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków. To pierwsze występy wokalistki w naszym kraju.

Billie Eilish królowała w 2024 roku w serwisie Spotify Axelle/Bauer-Griffin / Contributor Getty Images

Justin Timberlake

Po sukcesie w Polsce w ubiegłym roku, Justin Timberlake postanowił ponownie odwiedzić swoich polskich fanów. Tym razem koncert odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, zaplanowany jest na 17 czerwca. "Fani mogą spodziewać się ulubionych utworów oraz hitów z jego najnowszego albumu 'Everything I Thought It Was', takich jak: 'Drown' i 'Selfish'" - zapowiadają organizatorzy.

Lionel Richie

Lionel Richie powróci do Polski w ramach trasy "Say Hello To The Hits". Wokalista pamiętany z przebojów "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World" i "Easy". Koncert odbędzie się 5 lipca 2025 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses ogłosili wielką trasę koncertową na 2025 rok, a wśród planowanych przystanków znalazła się także Polska. 12 lipca 2025 roku zespół wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Towarzyszyć będzie im zespół Public Enemy.

Imagine Dragons

Uwielbiana w Polsce grupa Imagine Dragons ponownie pojawi się w Polsce. Zespół, znany z takich przebojów jak "Thunder", "Believer" czy "Bones", zagra 18 lipca i 19 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Robbie Williams

Organizatorzy zapowiadają wydarzenie jako "jedną z najbardziej oczekiwanych tras koncertowych z udziałem ikony muzyki". Trasa "Live 2025" ruszy 31 maja w Edynburgu, natomiast 9 września Robbie Williams zagra w TAURON Arenie w Krakowie. W roli specjalnego gościa pojawi się Lottery Winners.

Meute

Muzycy Meute po ubiegłorocznych koncertach i występie na Pol'and'Rock Festivalu zobaczyli, jak oddanych fanów mają w Polsce, i postanowili pojawić się w naszym kraju ponownie. Grupa 25 września zagra w warszawskim Torwarze.

Katy Perry

Katy Perry nie grała koncertów w Europie już od prawie dekady. W końcu jednak fani się doczekali! Jednym z przystanków podczas tournee międzynarodowej gwiazdy pop będzie Kraków. Koncert Katy Perry odbędzie się 28 października 2025 r. w Tauron Arenie.

Jeremi Sikorski jako Katy Perry w "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat