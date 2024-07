W ramach promocji płyty "72 Seasons" legenda thrash metalu daje po dwa różne koncerty w każdym mieście, z różnymi setlistami i różnymi supportami pod hasłem "No Repeat Weekend".

W Warszawie Metallica zaplanowała dwa występy na PGE Narodowym dla ok. 70-80 tys. fanów (tyle wynosi pojemność tego obiektu; bilety wyprzedały się dawno temu) - 5 i 7 lipca. Pierwszego dnia w stolicy na scenie Metallikę wsparli Architects i Mammoth WVH , czyli zespół dowodzony przez Wolfganga Van Halena, syna nieżyjącego już wirtuoza gitary - Eddiego Van Halena.

Na specjalnej obrotowej scenie 360 stopni pojawili się James Hetfield (wokal, gitara), Lars Ulrich (perkusja), Kirk Hammett (gitara) i Robert Trujillo (bas) przywitani rykiem z tysięcy gardeł.

Metallica znów w Warszawie. Co wydarzyło się na pierwszym koncercie?

Po początkowych klasykach spod znaku "Creeping Death", "Harvester of Sorrow" i "Leper Mesiah", przyszedł czas na set z promowanej płyty "72 Seasons". Usłyszeliśmy tytułowy utwór, potężny "If Darkness Had a Son" i "Shadows Follow". W ten zestaw kwartet z Kalifornii wstawił balladowy "Fade to Black".

Zespół kontynuuje pomysł pod tytułem "Kirk & Rob doodle", czyli dopasowany do danego kraju krótki występ gitarzysty i basisty, który przejmuje na ten moment także mikrofon. Poprzednio w stolicy muzycy zaprezentowali wykonany w języku polskim przebój "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, tym razem był to jamowany numer "Back in Warsaw", skomponowany z myślą o powrocie Metalliki do tego miasta.

Druga część koncertu to w zasadzie jazda obowiązkowa: od "Nothing Else Matters", przez "Sad But True", po "Seek & Destroy" i "Master of Puppets". Dwie rzeczy są pewne - te utwory w niedzielę się nie pojawią oraz to, że Metallica znów zostanie przyjęta po królewsku.

Weekend z legendą metalu - program Metallica Warsaw Takeover

Na drugim koncercie w Warszawie legendę metalu poprzedzać będą Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills. Kiedy zespół spędza w mieście więcej niż jeden dzień, przygotowywane są dla fanów dodatkowe atrakcje, aby ten czas wykorzystać do granic możliwości. W ramach akcji Metallica Warsaw Takeover w stolicy w sobotę można m.in. obejrzeć trzy filmy związane z zespołem, wziąć udział w spotkaniu z fotografem Metalliki Rossem Halfinem, a także uczestniczyć w koncercie grup The Legacy i Rusty Head.

Pierwszy z zespołów to polski tribute band innej legendy metalu - Iron Maiden. The Legacy tworzą wokalista Jasiek Popławski (Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw) oraz muzycy CETI: gitarzysta Bartek Sadura (również Corruption), gitarzysta Jakub Kaczmarek, basista Tomasz Targosz (również Ballbreaker i Polish Metal Alliance) i perkusista Piotr Szpalik (Orgasmatron, Cannoball).

Z kolei Rusty Head na scenie koncertują od 25 lat. Grupa przygotowuje na tę specjalną okazję niepowtarzalny, ponad dwugodzinny set utworów Metalliki.

