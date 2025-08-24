Męskie Granie zakończyło się wielką niespodzianką. Znamy już szczegóły kolejnej edycji

Podczas finału Męskiego Grania na scenie po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawiła się Beata Kozidrak, wracając po problemach zdrowotnych. Gwiazda dołączyła do Natalii Przybysz, Błażeja Króla, Ralpha Kamińskiego oraz Igora Herbuta. Wspólnie wykonali niezapomniany przebój "Ta sama chwila", który porwał widownię zgromadzoną na Bemowie.

Organizatorzy szybko podzielili się nagraniem z tego momentu w mediach społecznościowych, opatrując je krótkim komentarzem:

"To był zaszczyt! Legenda polskiej sceny muzyki, Beata Kozidrak."

Internauci nie kryli emocji

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy od fanów, którzy nie kryli wzruszenia:

"To był naprawdę piękny moment", "Wzrusz wielki", "To musiał być sztos" - pisali w komentarzach

Kolejne koncerty Beaty Kozidrak

Występ w Warszawie to dopiero początek muzycznych spotkań z artystką. Już 24 sierpnia Beata Kozidrak wraz z zespołem Bajm wystąpi w Pszczynie podczas Śląskich Miraży Art Fest. Następnie zaplanowane są kolejne koncerty - 30 sierpnia w ramach Dni Starachowic oraz 31 sierpnia w Kielcach, gdzie piosenkarka pojawi się na festiwalu "Magiczne Zakończenie Wakacji".

Męskie Granie 2026 - znamy daty i miasta

Organizatorzy nie zwalniają tempa i już zapowiedzieli 17. edycję trasy. W przyszłym roku Męskie Granie odwiedzi sześć miast: Żywiec (26-27 czerwca), Poznań (10-11 lipca), Gdańsk (17-18 lipca), Wrocław (31 lipca - 1 sierpnia), Kraków (7-8 sierpnia) oraz Warszawę (21-22 sierpnia).

Sprzedaż biletów rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 12:00 w ramach przedsprzedaży dla użytkowników Allegro Smart!, a dzień później - 27 sierpnia - bilety trafią do ogólnej sprzedaży na eBilet.pl.

Ceny wejściówek w przedsprzedaży wynoszą 260 zł za bilet jednodniowy oraz 440 zł za karnet dwudniowy. Po ogłoszeniu line-upu kwoty wzrosną odpowiednio do 289 zł i 489 zł. Co ważne, płatności będzie można dokonywać wyłącznie przez BLIK, który został oficjalnym partnerem trasy.

