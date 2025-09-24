Latem przyszłego roku podopieczni niemieckiej Century Media Records wystąpią na kilku europejskich festiwalach. Asphyx zagrają m.in. na dwóch niemieckich festiwalach, czyli czerwcowym Vainstream RockFest i lipcowym Dortmund Deathfest, a w sierpniu 2026 roku pojawią się na Alcatraz Open Air w Belgii. Wśród potwierdzonych imprez z udziałem niderlandzkiego kwartetu jest też wrześniowy Cosmic Void Festival w Londynie. Zanim to jednak nastąpi, już w marcu przyszłego roku Asphyx ponownie odwiedzą Polskę.

Asphyx wracają do Polski w 2026 r. Co wiemy o krajowym koncercie kultowych deathmetalowców?

Przypomnijmy, że Asphyx byli jedną z gwiazd Mystic Festival 2024 w Gdańsku, a w styczniu tego samego roku niderlandzką formację mogliśmy też zobaczyć na klubowym koncercie w Krośnie. Klimat Podkarpacia najwyraźniej przypadł do gustu muzykom Asphyx, w przyszłym roku grupa powróci bowiem do Krosna. Impreza odbędzie się 21 marca 2026 roku w krośnieńskim Rock Klub Iron, na deskach którego wystąpili na początku 2024 roku.

U boku czołowego przedstawiciela prężnej deathmetalowej sceny z Niderlandów zobaczymy black / deathmetalowy Mysthicon - polską formację założoną przez muzyków kojarzonych z m.in. Vaderem, Hate, grupami Batushka / Батюшка, Antigama i Lux Occulta, a obecnie tworzoną przez członków m.in. Karpathian Relict czy Kalt Vindur. Na koncercie w Krośnie Mysthicon promować będzie właśnie wydany, debiutancki album "Bieśń".

Ceny biletów oraz dalsze szczegóły przyszłorocznego koncertu Asphyx w Polsce mamy poznać już wkrótce.

Przypomnijmy, że ostatnią dużą płytą Asphyx pozostaje wydany na początku 2021 roku, 10. longplay "Necroceros".

Teledysk do singla "The Nameless Elite" Asphyx z płyty "Necroceros" możecie zobaczyć poniżej:

Asphyx - legenda posępnego death metalu z Niderlandów

Powstały pod koniec lat 80. Asphyx należy do grona najważniejszych reprezentantów deathmetalowej sceny z Królestwa Niderlandów, którą wynieśli do rangi zjawiska wraz z ziomkami z m.in. Sinister, Gorefest, Pestilence, Altar, God Dethroned, Thanatos czy Severe Torture. Do największych zdobyczy Asphyx należą m.in. dwie pierwsze płyty z początku lat 90., czyli "The Rack" i "Last One On Earth", na których formacja wykuła swój charakterystyczny deathmetalowy styl o wysoce doommetalowym, ponurym zabarwieniu.

Aktualny skład Asphyx tworzą gitarzysta Paul Baayens (także w Siege Of Power i Thanatos, eks-Hail Of Bullets), basista Alwin Zuur oraz niemiecki perkusista Stefan Hüskens, były bębniarz Desaster i Sodom - ikony teutońskiego thrashu z Zagłębia Ruhry. Czołową postacią w szeregach Asphyx jest zaś bez wątpienia Martin van Drunen, jeden z najbardziej uznanych wokalistów w dziejach gatunku oraz muzyk, który na przestrzeni lat figurował także w składach m.in. Pestilence i Hail Of Bullets, a w połowie lat 90. był koncertowym frontmanem kultowego Bolt Thrower z Wielkiej Brytanii.

