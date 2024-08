"Wejdź do niezwykłego świata Alice Longyu Gao , gdzie muzyka przeplata się z modą i performensem. Artystka i aktywistka od lat inspiruje swoje pokolenie, będąc jedną z pionierek gatunku hyperpop" - zapraszają organizatorzy.

Jej koncert w Polsce w roli głównej gwiazdy odbędzie się 25 listopada w klubie Hydrozagadka w Warszawie. Bilety trafią do sprzedaży 23 sierpnia o godz. 10.

Urodzona w Chinach Alice Longyu Gao przeniosła się do USA, gdy miała 17 lat. Jej początki muzyczne to DJ sety - pojawiła się w takich miejscach, jak m.in. MoMA, Parrish Art Museum czy Galerie Perrotin. Tworzyła także ścieżki dźwiękowe na pokazy mody i eventy podczas Paris i New York Fashion Week.