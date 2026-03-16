Korn zawita do Polski w ramach europejskiej trasy. Gdzie wystąpi legenda nu-metalu?

Koncert odbędzie się 17 listopada 2026 roku w TAURON Arenie Kraków, jednej z największych hal koncertowych w kraju, zdolnej pomieścić tysiące fanów. To okazja, by zobaczyć na żywo zespół, który od lat definiuje brzmienie nu-metalu i wyznacza standardy dla kolejnych pokoleń artystów.

Goście i support wieczoru

Na scenie z Kornem pojawią się Architects, znani z nowoczesnego brzmienia metalcore i porywających występów, którzy z pewnością wniosą dodatkową dawkę energii. Otwarciem show zajmie się Pixel Grip, przygotowując publiczność na główną gwiazdę wieczoru.

Fenomen Korna: muzyka i wpływ kulturowy

Od debiutu w 1994 roku Korn sprzedali ponad 40 milionów albumów na całym świecie, zdobyli dwie nagrody Grammy i zagrali niezliczoną liczbę koncertów. Zdolność zespołu do przekraczania gatunkowych granic sprawia, że wszelkie podziały muzyczne tracą znaczenie, a wpływ grupy sięga kolejnych pokoleń artystów i milionów fanów na całym świecie.

Bilety i przedsprzedaże

Fani, którzy chcą zapewnić sobie miejsce na koncercie, mogą zapisać się do listy mailingowej na stronie kornofficial.com i uzyskać wcześniejszy dostęp do biletów. Przedsprzedaż dla zapisanych osób rozpocznie się we wtorek, 17 marca, o godzinie 9:00 czasu lokalnego.

Dodatkowo odbędzie się przedsprzedaż dla posiadaczy kart Mastercard Banku Pekao S.A., która potrwa od środy, 18 marca od godziny 9:00 do piątku, 20 marca do godziny 8:00. Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 20 marca o godzinie 9:00 na stronie www.LiveNation.pl. Tego samego dnia dostępne będą również bilety preferencyjne na najlepsze miejsca w TAURON Arenie. Więcej informacji można znaleźć na priceless.com/pekao. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

