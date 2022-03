Celem "Save Ukraine - #Stop War" jest dotarcie do milionów ludzi na całym świecie, aby pomóc Ukraińcom przeżyć wojnę i ją wygrać. Charytatywny telewizyjny maraton koncertowy rozpoczął się o godz. 17:30 (godzina 18.30 czasu kijowskiego). To transmisja nadawana w języku angielskim przez TVP, która później zostanie retransmitowana w innych 20 krajach Europy i świata znajdujących się w odmiennych strefach czasowych.

Koncert można również obejrzeć na ekranach w specjalnie utworzonych strefach na głównych placach miast Europy - m.in. na warszawskim Placu Defilad, na Rynku Starego Miasta w Pradze, pod Bramą Brandenburską w Berlinie, na Trafalgar Square w Londynie czy na pl. Katedralnym w Mediolanie - a także na platformach streamingowych i w mediach społecznościowych.

Reklama

Wideo Телеканал 1+1 онлайн. Спільний телемарафон #UAразом

Występ w studiu TVP rozpoczęła polsko-ukraińska grupa Taraka z piosenką "Podaj rękę Ukrainie". Przypomnijmy, że w walkach pod Kijowem zginął Dmitrij, 28-letni wiolonczelista tej formacji.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Taraka Podaj rękę Ukrainie

Sprawdź tekst piosenki "Podaj rękę Ukrainie" w serwisie Tekściory.pl!

Podczas koncertu emitowane są wystąpienia polityków. Głos zabierają m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Polski Andrzej Duda oraz m.in. premierzy Kanady, Niderlandów, Czech i Hiszpanii. W centrum wydarzeń znajdzie się warszawskie studio Telewizji Polskiej. To właśnie stąd prowadzący łączą się z artystami, sportowcami, liderami opinii i wolontariuszami z całej Europy, którzy zamanifestują swoje wsparcie dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.

"Wojna spadła na nas znienacka. Ukraińcy walczą dzielnie. Minął miesiąc, a my dalej walczymy w wojnie, której sobie nie życzyliśmy" - mówił Zełenski.



Następnie zaprezentowano występ Stinga ze studia, gdzie razem z wiolonczelistą przypomniał piosenkę "Russians".

Instagram Wideo (IGTV)

Sprawdź tekst "Russians" w serwisie Tekściory.pl!

"Wszyscy możemy ocalić Ukrainę" - apelowali znani ukraińscy sportowcy z braćmi Kliczko na czele (Witalij Kliczko jest merem Kijowa).

O zamknięcie nieba nad Ukrainą prosił Swiatosław Wakaczruk, lider popularnej grupy Okean Elzy, która wykonała utwór "Obiymy".

Clip Okean Elzy Обійми (Obijmy)

Brytyjska formacja Bastille wykonała swój przebój "Pompei", przypominając o występie w Kijowie w 2017 r.

Podobne doświadczenia mają Amerykanie z Imagine Dragons.



Koncert "Save Ukraine - #StopWar" w TVP: Kto wystąpi?

W koncercie, który potrwa dwie godziny, biorą udział muzycy, artyści, działacze społeczni, liderzy opinii, aktorzy, sportowcy oraz wolontariusze z całego świata. Wśród zaproszonych gości są światowej sławy zespoły i artyści, tacy jak: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, zwycięzcy Eurowizji Salvador Sobral (Portugalia) i Netta (Izrael) i inni. W koncercie wezmą udział także ukraińscy artyści: Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala (laureatka Eurowizji), Go_A, MONATIK, Alyona Alyona i inni.

Koncert prowadzą Ida Nowakowska, Donald Arleth (prowadzący TVP World), Timur Mirosznyczenko (komik, aktor i prezenter, współprowadził Eurowizję 2017 i Eurowizję Junior 2009 w Kijowie) i nie kryjąca łez Masza Efrosinina (dziennikarka i prezenterka, współprowadziła Eurowizję 2005 w Kijowie). Część piosenkarzy, którzy wystąpią podczas maratonu, nagrało specjalnie na tę okazję nowe utwory.



Koncertowi towarzyszy zbiórka funduszy na rzecz poszkodowanych wojną i polepszenia sytuacji związanej z kryzysem humanitarnym w Ukrainie. Fundusze zebrane przed, podczas i po wydarzeniu trafią na oficjalne konta NBU Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy i zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb żywnościowych, zakwaterowanie dla osób, które opuściły swoje domy z powodu działań wojennych, zaspokojenie potrzeb związanych z zapewnieniem odzieży, zaopatrzeniem w leki, udzielaniem jednorazowej pomocy finansowej i innej pomocy związanej z priorytetowymi potrzebami życiowymi.



Maraton koncertowy "Save Ukraine - #StopWar" jest realizowany przez media ukraińskie: 1+1 media, zespół Atlas Festival i przy wsparciu narodowego operatora telefonii komórkowej Kyivstar, Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. Inicjatorami pomysłu projektu są Atlas Festival i Kyivstar.Symbolem telewizyjnego maratonu koncertowego, wokół którego zbudowana jest cała komunikacja wizualna wydarzenia, jest słonecznik stworzony przez ukraińskiego malarza Daniela Skripnika.



Instagram Wideo (IGTV)

Jamala zabiega o wsparcie dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Jamala była jedną z pierwszych gwiazd, która relacjonowała, co dzieje się w ostrzeliwanym przez Rosjan Kijowie.

Wokalistka w schronie w stolicy Ukrainy po rozpoczęciu wojny spędziła kilka dni. Następnie zdecydowała się uciekać z kraju. Gwiazda dotarła do Turcji, gdzie mieszka jej siostra, wcześniej przekraczając granie Rumunii i Bułgarii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Popularna ukraińska wokalistka musiała uciekać z kraju AFP

"To była moja decyzja o opuszczeniu schronu i udaniu się na granicę. Muszę być tak pomocna, jak to tylko możliwe. Odkąd przybyłam do Stambułu, udzieliłam około 30 wywiadów różnym międzynarodowym mediom. Co minutę bez wytchnienia myślę o tym, jak sprawić, by cały świat zrozumiał: to nie jest tylko wojna w Ukrainie. Nie. To bez wątpienia najbardziej rażąca zbrodnia XXI wieku" - podkreślała Jamala.

Od tego czasu aktywnie zabiega o wsparcie dla swojej ojczyzny, przypominając piosenkę "1944", z którą wygrała Eurowizję.

Instagram Post

Jamala i jej piosenka "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

Wideo LIVE - Jamala - 1944 (Ukraine) at the Grand Final of the 2016 Eurovision Song Contest

- Jestem ogromną patriotką, zawsze byłam już od wczesnej młodości! Życiowym celem mojego taty był zawsze powrót na Krym - opowiadała w rozmowie z Interią w 2016 r.