Rusłana Łyżyczko dała się poznać szerokiej publiczności w 2004 r. (jej kariera trwała już prawie dekadę), gdy została reprezentantką Ukrainy podczas 49. Konkursu Piosenki Eurowizji w Stambule. Wówczas z utworem "Wild Dances" wygrała cały konkurs.

W 2014 r. zawiesiła swoją muzyczną karierę, skupiając się na aktywnym uczestnictwie w życiu społeczno-politycznym. Już po zwycięstwie na Eurowizji została doradczynią ówczesnego premiera Wiktora Janukowycza do spraw społecznych. Wspierała Pomarańczową Rewolucję, która wybuchła u naszego wschodniego sąsiada po sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich przez ekipę Janukowycza.

Zdecydowała się na strajk głodowy, by w ten sposób wesprzeć Wiktora Juszczenkę, który ostatecznie sprawował urząd prezydenta w latach 2005-2010. Z ramienia Bloku Nasza Ukraina w latach 2006-2007 była deputowaną w ukraińskim parlamencie.

24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Rusłana zdecydowała się aktywnie włączyć w akcję uświadamiania światu, jaka tragedia rozgrywa się w jej ojczyźnie. 48-letnia wokalistka rodem ze Lwowa nagrała specjalne wideo z apelem do prezydenta USA Joe Bidena i szefa NATO Jensa Stoltenberga.

"Jesteśmy ofiarami wojny. Tylko my, Ukraina, możemy dać jasną definicję. To jest wojna cywilizacji przeciwko światu, pokoju, zasadom, prawom i bezpieczeństwu. Świat musi sobie z tego zdać sprawę jak najszybciej! Świat jest w niebezpieczeństwie!" - podkreśla stanowczo Rusłana.

