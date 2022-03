Go_A zyskało światowy rozgłos po uczestnictwie w finale Eurowizji w 2021 roku, podczas którego zespół zajął wysokie 5. miejsce. Ich singel "Shum" osiągnął ogromny komercyjny sukces, notując wielomilionowe odtworzenia w serwisach cyfrowych.

Teraz grupa powraca z długo wyczekiwanym nowym utworem "Kalyna". Charakterystyczne folkowe brzmienie zespołu i słowa wyśpiewywane w języku ukraińskim nabrały jeszcze większej mocy w obliczu tragedii, z jaką mierzą się w tej chwili miliony.

Tekst utworu "Kalyna" nawiązuje do ważnego symbolu kultury ukraińskiej. "Kwiat kaliny już od wieków pojawia się w kulturze ukraińskiej, a jego symbolika wędruje z pokolenia na pokolenie poprzez muzykę i legendy. Złamany krzew kaliny to oznaka tragedii i smutku, a niszczenie rośliny uznaje się za szczególnie haniebny czyn. Istnieje przekonanie, że kalina rośnie tylko wtedy, gdy jest pielęgnowana przez dobrych ludzi, a jej owoce mają zdolność do niesienia nieśmiertelności i jedności ludzkiej w obliczu walki ze złem" - wyjaśnia zespół.

"Nasz utwór 'Kalyna' to wiadomość do świata i apel o zjednoczenie w obronie przez nieuchronną zagładą ludzkości" - dodali muzycy.

Go_A to ukraiński zespół założony w 2012 roku w Kijowie. W swojej twórczości formacja, w skład której wchodzą: Taras Szewczenko, Kateryna Pawłenko, Iwan Hryhoriak i Ihor Didenczuk, łączy muzykę folkową z elektronicznym brzmieniem.



