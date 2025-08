Już dziś Kendrick Lamar zagra w Warszawie! Co warto wiedzieć przed koncertem?

Kendrick Lamar to ceniony amerykański raper i autor tekstów, uznawany za jednego z najważniejszych twórców współczesnego hip-hopu. Laureat Nagrody Pulitzera za album Damn (2018), był pierwszym artystą spoza muzyki poważnej i jazzu, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie. Jego twórczość - głęboko zakorzeniona w społecznych realiach Compton - łączy świadomy rap z wpływami jazzu, soulu i funku. Pierwsze sukcesy przypadły na wydaną w 2012 roku płytę good kid, m.A.A.d city, a przełomowy statut artysty umocniły późniejsze albumy, zwłaszcza To Pimp a Butterfly (2015) oraz Damn.