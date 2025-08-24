Finał Męskiego Grania 2025. Łzy na scenie i mocny manifest [ZDJĘCIA]

Finał tegorocznego Męskiego Grania przyniósł niezapomniane emocje - od wzruszeń i niespodzianek po spotkania, na które czekano latami. Publiczność dostała to, co w tej imprezie najcenniejsze - chwile, których nie da się powtórzyć.

Błażej Król wystąpił podczas finału Męskiego Grania 2025
Błażej Król wystąpił podczas finału Męskiego Grania 2025

Choć pogoda bardziej przypominała jesień niż lato, tysiące fanów bawiło się pod sceną do późnej nocy. Wystąpili m.in. Igor Herbut, który zmierzył się z repertuarem Marka Grechuty, oraz Brodka, zabierając widzów w podróż przez swój album "Sadza". Istotnym punktem wieczoru była także celebracja 30-lecia wytwórni Mystic z udziałem Artura Andrusa, Marii Peszek, Czesława Mozila czy Fisza.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów był koncert Natalii i Pauliny Przybysz. Siostry po latach powróciły jako Sistars, przypominając publiczności takie hity jak "Siadaj", "Synu" czy "Sutra".

Krzysztof Zalewski porwał tłum i zabrał głos

Na głównej scenie błyszczał Krzysztof Zalewski, który w duecie z Grzegorzem Turnauem wykonał "Naprawdę nie dzieje się nic", a później sam całkowicie rozkochał w sobie publiczność. Podczas "Zabawy" cały tłum uniósł telefony z latarkami, tworząc niezwykłą iluminację. Artysta wykorzystał także moment, by zabrać głos w sprawach, które - jak podkreślił - nie mogą być obojętne.

"To nie jest manifest polityczny, ale na naszych oczach dzieje się ludobójstwo(...). Nie zapominajmy o Ukrainie. Róbmy to, co możemy, nawet jeśli to są drobne ruchy. Żeby w końcu móc żyć w pokoju, w jakimś w miarę normalnym świecie" - mówił ze sceny.

Orkiestra i wielka niespodzianka

Tradycyjnie kulminacją wieczoru był występ Orkiestry Męskiego Grania. Natalia Przybysz, Błażej Król, Ralph Kaminski i Igor Herbut wykonali hymn "To bardzo ziemskie" oraz finałową "Tę samą chwilę". To wtedy wydarzyła się największa sensacja - na scenie pojawiła się Beata Kozidrak. Wokalistka Bajmu, wracająca po dziewięciu miesiącach przerwy i ciężkiej chorobie, zaśpiewała razem z Kaminskim, a łzy wzruszenia popłynęły zarówno na scenie, jak i wśród publiczności.

Chwile, które zostają w pamięci

Męskie Granie 2025 udowodniło po raz kolejny, że ta trasa to coś więcej niż tylko koncerty. To momenty, do których uczestnicy będą wracać latami. "To bardzo ziemskie, a jednak niepowtarzalne" - tak można podsumować finał na Bemowie.

