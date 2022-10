Po przystanku w Ameryce Łacińskiej, w maju 2023 r. Def Leppard i Mötley Crüe udadzą się do Europy, gdzie 1 lipca odwiedzą kultowy stadion Wembley. Całość zwieńczy koncert w szkockim Glasgow w Hampden Park 6 lipca 2023 roku.

Jedyny polski koncert w ramach trasy "The World Tour" odbędzie się 31 maja 2023 r. w Tauron Arenie Kraków.

"Po tym, jak w końcu wróciliśmy do koncertowania i odbyliśmy obszerną letnią trasę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w tym roku, jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że w 2023 roku znów wystąpimy na stadionach w największych miastach na całym świecie... Nie możemy się doczekać, żeby wkrótce was tam zobaczyć!" - mówi Joe Elliott, wokalista brytyjskiego Def Leppard.

Reklama

"Mieliśmy niesamowitą frajdę grając 'The Stadium Tour' w Ameryce Północnej tego lata i naprawdę nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w świat z 'The WORLD Tour' w 2023 roku. Przygotujcie się, Crüeheads Ameryki Łacińskiej i Europy! Jesteście następni, a my nie możemy się doczekać, żeby w końcu zobaczyć was wszystkich ponownie w przyszłym roku!" - dodają Amerykanie z Mötley Crüe.

W maju tego roku Def Leppard wypuścił swój dwunasty album studyjny - "Diamond Star Halos".

Def Leppard i "Diamond Star Halos" - powrót do przeszłości

- Z dodawaniem nowych utworów do programu jest jeden problem. Najpierw trzeba z niego wyrzucić te, które już się tam znalazły! Nie mamy jeszcze gotowego planu. Chcielibyśmy zagrać na żywo przynajmniej trzy kompozycje, ale musimy pogłówkować jak to zrobić. To jest wbrew pozorom duże wyzwanie - mówił Interii przed premierą tego materiału Joe Elliott.

Clip Def Leppard Kick

Poprzednio Brytyjczycy byli w Polsce w 2015 r.



Def Leppard w Warszawie - 19 maja 2015 r. 1 / 15 Na Torwarze w Warszawie wystąpiła brytyjska grupa Def Leppard Źródło: fot. Marcin Bąkiewicz/mfk.com.pl udostępnij

Mötley Crüe i rock'n'rollowy "Brud"

Amerykanie sprzedali ponad 100 milionów albumów na całym świecie. W dorobku rockowy kwartet ma m.in. siedem platynowych i multiplatynowych albumów w USA, trzy nominacje do Grammy, gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i hitowy film "Brud" Netflixa z 2019 r.

Grupę tworzą Vince Neil (wokal), Nikki Sixx (bas), Tommy Lee (perkusja) i Mick Mars (gitara). Na części tegorocznych koncertów kontuzjowanego Lee (połamał sobie żebra) za perkusją zastępował Tommy Clufetos (m.in. Black Sabbath, Ozzy Osbourne).