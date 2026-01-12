Charlie Puth, w ramach promocji swojego czwartego albumu studyjnego "Whatever's Clever!", rusza w trasę koncertową. W ramach tournee da blisko 50 występów w Ameryce Północnej oraz Europie. Odwiedzi m.in. San Diego, San Francisco, Vancouver, Boston, Nashville, Sztokholm, Barcelonę, Paryż czy Londyn. Finałowy koncert z trasy odbędzie się w Polsce. Już 30 lipca 2026 r. artysta zaprezentuje się w Warszawie - na Letniej Scenie Progresji.

Wydarzenie organizowane jest przez firmę Fource. Bilety trafią do sprzedaży już za kilka dni - 16 stycznia o godzinie 10:00. Koszt wejściówki ma wynosić 249 złotych (plus opłaty serwisowe. Zakupu można dokonać za pośrednictwem stron internetowych: Fource.pl, eBilet.pl oraz Ticketmaster.pl.

Charlie Puth odwiedzi Polskę w ramach trasy "Whatever's Clever! 2026 World Tour"

Trasa "Whatever's Clever! 2026 World Tour" będzie najbardziej ambitną w historii kariery Charliego Putha. Artysta skompletował światowej klasy zespół, aby zapewnić fanom niezapomniane doświadczenia. "Czuję, jakbym pracował i czekał przez całą swoją karierę, aby móc zaprezentować wam właśnie taki koncert. Włożyliśmy ogrom pracy, by zapewnić najwyższy poziom muzykalności i aranżacji, na jaki zasługujecie podczas występów na żywo, i jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę przywieźć swoją muzykę, ten niezwykły zespół i całe show do jednych z najbardziej ikonicznych sal na świecie. To będzie świetna zabawa!" - zapowiada muzyk.

Torunee promować będzie czwarty studyjny album Charliego, zatytułowany "Whatever's Clever". Płyta będzie miała swoją premierę 6 marca 2026 r. Utwory na niej zawarte mają łączyć osobiste refleksje wokalisty z zupełnie nową, bardziej dojrzałą energią. Krążek promuje singiel "Changes", do którego powstał wyjątkowy teledysk. Nastrojowym klipem artysta poinformował swoich fanów o tym, że za kilka miesięcy zostanie ojcem.

Kim jest Charlie Puth? Tworzy radiowe hity i współpracuje z największymi gwiazdami popu

Charlie Puth to amerykański artysta, producent, muzyk i songwriter. Jest ceniony na całym świecie, wyróżniany platynowymi płytami oraz prestiżowymi nagrodami. Inni twórcy wręcz walczą o to, aby z nim współpracować.

Do tej pory zgromadził ponad 35 miliardów odtworzeń swoich utworów, dziewięć jego singli pokryło się wielokrotną platyną (m.in. "Attention", "We Don't Talk Anymore" czy "See You Again"), zdobył cztery nominacje do nagród Grammy, trzy nagrody Billboard Music Awards, a nawet nominację do Złotego Globu. Współtworzył singiel "Stay", razem z The Kid Laroiem oraz Justinem Bieberem, który przez 11 tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście Billboard Global 200. Dzięki współpracy z Gabby Barrett przy utworze "I Hope (Remix)" jego utwór po raz czwarty znalazł się w Top 10 listy Billboard Hot 100.

