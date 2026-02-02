Bittersweet Festival 2026 z kolejnym ogłoszeniem! Fani są zachwyceni

Pierwsza edycja Bittersweet Festival odbyła się w sierpniu 2025 roku. Organizatorzy - Good Taste Production - zaprosili wtedy do Poznania m.in. Post Malone'a, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Peggy Gou, Natashę Bedingfield, Hurts czy Loreen. W polskiej reprezentacji znaleźli się z kolei m.in. Taco Hemingway, Bedoes czy Julia Wieniawa.

"Wiemy, że festiwal, to nie tylko muzyka. To przede wszystkim ludzie i emocje, ich doświadczenia i przeżycia, doznania i sentymenty, słodko-gorzkie rozstania i powroty. BITTERSWEET Festival ma pobudzać zmysły i tworzyć wspomnienia" - mówią o imprezie.

Druga edycja odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 roku. Z poprzednich ogłoszeń wiemy już, że w Poznaniu zagrają m.in. Gorillaz, Twenty One Pilots, Toma Odella, Lorde, Meute oraz Charlotte Cardin.

Bittersweet Festival 2026: największe gwiazdy dołączają do line-upu!

Teraz poznaliśmy kolejne gwiazdy, które usłyszymy na poznańskim festiwalu. Wśród nich znalazła się Rita Ora, której fanom popu z pewnością nie trzeba przedstawiać. "Jak brzmiały popowe listy przebojów dekadę temu? Jak Rita Ora! Kto nie tańczył do 'Your Song' i 'Let You Love Me'? Nie wspominając o głośnym singlu 'Girls' z gwiazdorskim składem. When the night is young… Rita Ora w piątek na BitterSweet Festival!!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Kolejny artysta to "uznawany za jednego z najlepszych DJów na świecie, gwiazda największych festiwali i artysta, który od lat definiuje brzmienie muzyki elektronicznej", czyli Alok. Fanów elektroniki ucieszy też na pewno pojawienie się Faithless.

"Charakterystyczny, mocny wokal, głos największych elektronicznych przebojów ostatnich lat, który znacie z niezliczonych hitów. Can you be the one to hold and not let her go??" - tymi słowami organizatorzy zapowiedzieli koncert Becky Hill, a "beach party jamming" zapewni grupa Parcels.

Na scenie pojawi się również Major Lazer. "Major Lazer zamienia letnie noce w historię - pulsujące rytmy, zero przestojów, nieprzerwany taniec" - czytamy w zapowiedzi. Dwa ostatnie ogłoszone nazwiska to Chet Faker i Ashnikko.

Nowe ogłoszenie wywołało szaleństwo w sieci. "OMG! Cudowne wieści", "Rozwalacie system dzisiaj", "Made my day", "Krzyknęłam w pracy na całe biuro!", "Ale impreza się szykuje", "Cudownie!!! Nie przestajecie zaskakiwać", "Ale wzrusz!! Dzięki kochani" - piszą zachwyceni internauci.

