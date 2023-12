Artur Rojek wyruszy w wiosenną trasę koncertową. Gdzie koncerty? [DATY, BILETY]

Za nami koncert zamykający promocję ostatniego solowego albumu Artura Rojka - "Kundel". W imponujących przestrzeniach katowickiego NOSPR-u artysta wykonał wszystkie najważniejsze utwory z krążka. Na scenie towarzyszyli mu liczni goście: Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Szroeder, Trebunie-Tutki, bracia Kasperczyk, Kaśka Sochacka oraz Jann.

Wydarzenie było olbrzymim sukcesem - nie tylko błyskawicznie się wyprzedało, ale także spotkało się z dużym entuzjazmem publiczności, która śpiewała wszystkie piosenki i doskonale się bawiła.

Artur Rojek: Wiosenna trasa 2024. Gdzie wystąpi? Gdzie kupić bilety?

Tymczasem fani byłego lidera Myslovitz już teraz mogą nastawiać się na "odrobinę więcej" - czyli kolejne koncerty! Artysta odwiedzi Poznań (20 kwietnia, Sala Ziemi), Wrocław (5 maja Narodowe Forum Muzyki), Kraków (12 maja, ICE Kraków) i Warszawę (13 maja, Teatr Muzyczny Roma).

W salach koncertowych podczas trasy nie zabraknie klasyków, ale będzie można także usłyszeć premierowe wykonania utworów z płyty, nad którą właśnie pracuje. Rojkowi, podobnie jak w NOSPR, towarzyszyć też będą wyjątkowi goście, których nazwiska poznamy bliżej startu trasy.

Bilety są już dostępne na stronie ebilet.pl.

Tymczasem ponad dwa tygodnie temu ukazała się nowa piosenka Rojka, "Odrobinę więcej". Utwór powstał we współpracy z francuskim DJ'em i producentem - Myd'em, który ma na koncie kolaboracje z Mac Demarco oraz JAWNY, a o remixy swoich utworów poprosili go między innymi Dua Lipa, Major Lazer czy Two Door Cinema Club.

Festiwalowa znajomość Artura i Quentina (Myd), który w 2022 roku występował na OFF Festivalu, przerodziła się niespodziewanie w polskojęzyczny utwór, który choć w pierwszej chwili może wydawać się zaskakująco pozytywny i letni - to w warstwie lirycznej ma w sobie duże pokłady melancholii, do której przyzwyczaił nas Artur Rojek.



Teledysk do singla powstał pod czujnym okiem reżysera Piotra Czyżowskiego, którego wizji Artur w pełni się oddał, co zdecydowanie zobaczycie od pierwszych sekund tego obrazka.



Clip Artur Rojek Odrobinę więcej

Artur Rojek od lat tworzy solo

Artur Rojek po odejściu z legendarnej grupy Myslovitz w 2012 roku rozpoczął działalność solową. Od tego momentu wydał dwa długogrające albumy - "Składam się z ciągłych powtórzeń" (2014) oraz "Kundel" (2020). W ubiegłym roku ukazał się premierowy singel "Pusty", który pokazał fanom Rojka z nieco innej strony.

Artysta od wielu lat jest dyrektorem artystycznym katowickiego OFF Festival. - Różnorodność jest piękna. To dotyczy codziennych wyborów, sposobu postrzegania świata, ludzi. Zawsze zależało nam na budowaniu otwartego festiwalu, łamaniu standardów i wysokiej jakości. Różnorodność jest podstawowym elementem do takich działań. Nie, raczej nie wyobrażam sobie żeby OFF miał się zamknąć w jednej gatunkowej bańce. Podobnie myślimy o Great September (...) - mówił w rozmowie z Interią przed tegoroczną, 16. już edycją imprezy.