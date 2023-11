"Houdini" rozpoczyna nową narrację, która przewija się przez nadchodzący projekt Duy. Jak wyjaśnia gwiazda - "piosenka uosabia to uczucie o 4 nad ranem, kiedy noc dobiega końca i jesteś trochę spocony, ale po prostu nie chcesz, aby impreza się skończyła".



Oficjalny teledysk, który wyreżyserował Manu Cossu oraz autor zdjęć André Chemetoff, przedstawia Duę po próbie, w sali tanecznej, poprawiającą swoją choreografię. Wraz z narastającą energią, światła odbijające się w lustrach tworzą złudzenie optyczne.

Dua Lipa ujawnia szczegóły nowej płyty. Nie brak głośnych nazwisk!

"Ten utwór reprezentuje najlżejsze, najbardziej uwalniające aspekty mojego bycia singielką" - mówi Dua. "'Houdini" to kawałek z przymrużeniem oka. Zastanawiam się nad tym, skąd wiedzieć, czy ktoś jest naprawdę wart mojej uwagi czy ostatecznie będę go olewać. Nigdy nie wiadomo, dokąd coś może nas zaprowadzić. Na tym polega piękno bycia otwartym na wszystko, co życie rzuca nam pod nogi. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się tym uczuciem wyzywającej błogości z moimi fanami" - dodała.



Reklama

"Houdini" został napisany przez Lipę, którą wspierali Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. oraz Kevin Parker z Tame Impala. Są oni również głównymi współpracownikami całego projektu.

Za produkcję nagrania odpowiadają Parker i Harle. "Spora część tego albumu została napisana w radosnych chwilach absolutnego chaosu i opowiada o tym, jak poruszałam się po świecie z lekkością i optymizmem, nie zważając na konsekwencje" - mówi Dua.