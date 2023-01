Dua Lipa to jedna z najpopularniejszych zagranicznych piosenkarek. Jej kariera muzyczna rozpoczęła się ponad 7 lat temu, gdy światło dzienne ujrzał singel "Be The One". Piosenka błyskawicznie stała się hitem i otworzyła wokalistce drzwi do międzynarodowej kariery. 27-latka dotychczas wydała dwa albumy: "Dua Lipa" i "Future Nostalgia". Od początku kariery zgarnęła też trzy statuetki Grammy.

Gwiazda urodziła się w Londynie, ma jednak kosowsko-albańskie korzenie. Jej rodzice to albańscy Kosowianie pochodzący z Prisztiny, którzy osiedlili się w Anglii z powodu spotykających ich represji. W sierpniu Dua Lipa zyskała tytuł Honorowej Ambasadorki Kosowa, a w listopadzie oficjalnie stała się obywatelką Albanii.

Jak dowiedział się serwis Page Six, warta miliony dolarów inwestycja, zlecona przez Duę Lipę, realizowana jest na południu Albanii, w okręgu Saranda, nieopodal greckiej wyspy Korfu. Z nieruchomości roztacza się widok na Morze Jońskie.

Zdjęcie Plaża w okolicy Sarandy / Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group / Getty Images

Prezydent Albanii, Bajram Begaj, przyznając jej albańskie obywatelstwo w listopadzie 2022 r., stwierdził, że jest to uhonorowanie jej zasług na rzecz promocji kraju. Dua Lipa nie zapomina też o Kosowie. W 2016 r. stworzyła organizację charytatywną Sunny Hill Foundation, która wspiera kosowskie społeczeństwo w różnych aspektach, głównie w sztuce i kulturze.

W 2022 roku miała być jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni , jednak jej występ został odwołany po burzy, która poskutkowała ewakuacją imprezy.

