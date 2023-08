Pozew złożono na początku tygodnia. Bosko Kante, który stworzył ścieżkę "talk box" w oryginalnej wersji piosenki uważa, że nigdy nie wyraził zgody na to, by Dua Lipa remiksowała dzieło jego pracy.

"Powód podejmował liczne próby rozwiązania tej sprawy bez sporu sądowego, ale takie wysiłki zakończyły się niepowodzeniem, ze względu na niechęć pozwanych do współpracy lub przyjęcia odpowiedzialności za to rażące naruszenie praw autorskich powoda" - przekazał słowa prawnika Billboard.

Kante po raz pierwszy pojawił się z talk boxem w utworze Kanyego Westa i Big Boia, a później w 2014 roku założył firmę i zaczął sprzedawać zastrzeżoną, cyfrową wersję jego wynalazku. W pozwie twierdzi, że jeden z producentów "Levitating", Stephen Kozmeniuk, zgłosił się do niego z prośbą o stworzenie fragmentu, który miałby zostać użyty w utworze.

Dua Lipa znów pozwana. Zrobiła to specjalnie?

Później producent wraz z muzykiem mieli ustnie ustalić, że nagrany fragment pasuje do piosenki. Nie umawiali się jednak na to, że jego praca będzie użyta w kolejnych remixach, stąd jego zaskoczenie po wersjach z DaBaby czy The Blessed Madonna.

"Wszystkie trzy remiksy próbkowały i zawierały większą ilość pracy powoda niż ta wykorzystana w oryginalnej wersji" - dodają prawnicy Kante. "Pozwani nie chcieli ani też nie otrzymali żadnej autoryzacji ani pozwolenia na wykorzystanie kompozycji lub nagrania dźwiękowego utworu powoda od powoda" - mówią.

Co ciekawe, to już trzeci raz, gdy wokalistka zostaje pozwana z powodu "Levitating". W marcu ubiegłego roku podobieństwo do swojego utworu zauważył zespół reggae z Florydy, Artikal Sound System. W czerwcu 2023 roku sąd poinformował jednak, że zespół nie potrafi uzasadnić oskarżeń i oddalił sprawę na korzyść Lipy. Choć sprawy nie zamknięto, ASS zrezygnował z dalszych działań.

Później Lipa została oskarżona przez autorów piosenek - L. Russella Browna i Sandy Linzer. Chodziło o wykorzystanie w utworze fragmentu ich dzieła, "Wiggle and Giggle All Night" z 1979 roku i ich piosenki "Don Diablo" z 1980 roku. Sprawa nie trafiła jednak jeszcze do sądu.