Dua Lipa przebojem "Levitating" wdarła się do świadomości słuchaczy, lecz teraz okazuje się, że być może piosenka jest plagiatem! Zespół Artikal Sound System złozył pozew przeciwko piosenkarce. Muzycy twierdzą w nim, że "Dua i jej zespół usłyszeli piosenkę przed 2020 rokiem i skopiowali go".

Choć w pozostałej części piosenki się różnią, to fragment refrenu jest dosłownie identyczny, co piosenka Lipy. Tak brzmi "Live Your Life" wydane w 2017 roku. Fragment refrenu rzekomo użytego w piosence Lipy rozpoczyna się w 19 sekundzie utworu.

Reklama

Wideo soundcloud

Tak brzmi piosenka Dua Lipy:

Clip Dua Lipa Levitating - Featuring DaBaby

W pozwie nie wyjaśniono, dlaczego Dua miałaby skopiować akurat ten utwór, a także w jaki sposób muzycy dowiedzieli się o prawdopodobnym plagiacie, ale sprawa prawdopodobnie nabierze większych kształtów, gdy trafi w końcu na sądową wokandę. Do dokumentu dołączono też wytwórnię Warner Records i inne podmioty, które mogłyby wypłacić odszkodowanie muzykom.

Portal TMZ kontaktował się z ekipą Dua Lipy, ale dotąd nie otrzymał odpowiedzi.

Dua Lipa w 2019 roku otrzymała dwie nagrody Grammy - jako nowy artysta oraz za utwór "Electricity". Dwa lata później wyróżniono ją za album "Future Nostalgia". Gwiazda wystąpi w Polsce 2 lipca 2022 roku w ramach Open'er Festivalu.