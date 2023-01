Dua Lipa to jedna z najpopularniejszych zagranicznych piosenkarek. Jej kariera muzyczna rozpoczęła się ponad 7 lat temu, gdy światło dzienne ujrzał singel "Be The One". Piosenka błyskawicznie stała się hitem i otworzyła wokalistce drzwi do międzynarodowej kariery. 27-latka dotychczas wydała dwa albumy: "Dua Lipa" i "Future Nostalgia". Od początku kariery zgarnęła też trzy statuetki Grammy.

Gwiazda urodziła się w Londynie, ma jednak kosowsko-albańskie korzenie. Jej rodzice to albańscy Kosowianie pochodzący z Prisztiny, którzy osiedlili się w Anglii z powodu spotykających ich represji. W sierpniu Dua Lipa zyskała tytuł Honorowej Ambasadorki Kosowa, a w listopadzie oficjalnie stała się obywatelką Albanii.

Sziget Festival 2022: Dua Lipa rozgrzała główną scenę 1 / 7 Dua Lipa na scenie Sziget Festival 2022 Źródło: Getty Images Autor: Joseph Okpako/WireImage udostępnij

W tym roku miała być jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni , jednak jej występ został odwołany po burzy, która poskutkowała ewakuacją imprezy.

Przed sylwestrem pojawiły się pogłoski, że Dua zaprezentuje się na sylwestrze TVP w Zakopanem. Stacja zapowiadała dużą międzynarodową gwiazdę - pod koniec grudnia ogłoszono, że pod Tatrami zaśpiewa Mel C , jednak wokalistka odwołała koncert z powodu "sprzeczności poglądów na temat społeczności, które wspiera". W jej miejsce TVP zakontraktowała grupę Black Eyed Peas .



Co ciekawe, muzycy amerykańskiego zespołu pojawili się na scenie z tęczowymi opaskami, co wywołało burzę wśród prawicowych polityków .



Tymczasem Dua Lipa swój koncertowy rok zakończyła w połowie listopada w Perth. Pojawiła się też jako jedna z gwiazd grudniowej imprezy Z100's Jingle Ball w Nowym Jorku.

W mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak wokalistka spędziła ostatnie dni 2022 roku.

Dua Lipa pokazała zdjęcie z sylwestra na instagramowej relacji

