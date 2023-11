Przy świątecznym projekcie Andrzej Piaseczny do współpracy zaprosił młodego, utalentowanego gitarzystę klasycznego - Kacpra Dworniczaka. Wokalista ma już w dorobku świąteczną płytę - chodzi o album "Zimowe piosenki" (2012) nagrany razem z Sewerynem Krajewskim.

Kacper Dworniczak to utalentowany gitarzysta młodego pokolenia - zaczynał w wieku 6 lat u Piotra Kosmowskiego. Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Od roku akademickiego 2020/2021 student Kunst Universitat Graz w Austrii, w klasie gitary dwóch profesorów Paolo Pegoraro i Łukasza Kuropaczewskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Nauki jest laureatem ponad 40 konkursów ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, uczestnikiem zagranicznych festiwali (m.in. Niemcy, Słowacja, Czechy, Austria, Grecja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Rosja, Japonia, Francja, Stany Zjednoczone) oraz finalistą programu "Młody muzyk roku" (2018).

"Święta w naszym domu zaczynają się od... muzyki! Zanim zdążymy pomyśleć o duchu Świąt Bożego Narodzenia, o krzątaninie, zakupach, zanim dzieci napiszą list do św. Mikołaja, najpierw słyszymy pierwszą świąteczną piosenkę. Każdy z nas ma swoje ulubione, jak ponadczasową 'Dzień jeden w roku', uśmiechniętą 'Ding Dong', czy delikatną 'Lulajże, mi lulek' z filmu 'Miś'. W tym roku przypomnimy Wam je wszystkie, opracowane na głos i gitarę klasyczną. Najpierw wejdziemy do Waszych domów, żeby wyciągnąć Was z nich na przedświąteczne koncerty. Wprowadzimy Was w muzyczny nastrój delikatności i piękna dźwięku, który będzie Wam towarzyszył przez całe Święta. Wyjątkowo, tak właśnie złożymy Wam życzenia. Pomyślicie może, że to dużo, dużo zbyt wcześnie. A co tam... Wesołych Świąt!" - mówi Andrzej Piaseczny.

Do promocji wybrano premierowy utwór "Zanim Święta" skomponowany przez Kubę Badacha. Z kolei w piosence "Śnieg" gościnnie pojawił się Czesław Mozil. Za teledysk do singla odpowiada Archon.



Clip Andrzej Piaseczny Zanim Święta - / Kacper Dworniczak

"Teledysk, który miałem przyjemność wyreżyserować, to w przewrotny sposób potraktowana historia, opowiadająca o czasie przedświątecznym. Dwójka różnych bohaterów pojawia się na dwóch różnych planetach. Na jednej świeci słońca, na drugiej jest księżyc. Jest to metafora ludzkich, świątecznych spotkań, gdzie każdy z nas jest inny i dla każdego z nas święta co innego znaczą. W teledysku wróciłem do dawnych technik filmowych, gdzie cała scenografia, począwszy od planet a kończywszy na każdym elemencie, jest wykonana ręcznie, jest namalowana a następnie wprowadzona w ruch. W zamyśle miał powstać świat trochę z dawnych pocztówek, kartek bożonarodzeniowych, który mam nadzieję zabierze wszystkich widzów w te najlepsze wspomnienia z tego właśnie czasu" - opowiada reżyser.

Płyta została przygotowana w technologii Dolby Atmos, która dobrze znana jest bywalcom sal kinowych oraz użytkownikom posiadającym platformy streamingowe Apple Music, Tidal czy Amazon HD.

Andrzej Piaseczny i Kacper Dworniczak - szczegóły płyty "Jeszcze zanim Święta" (tracklista):

1. "Ding dong"

2. "Na całej połaci śnieg"

3. "Śnieg" feat. Czesław Mozil

4. "Nie ma, nie ma ciebie"

5. "Lulajże mi, lulaj"

6. "Kłopoty ze śniegiem"

7. "Kto wie?"

8. "Miejsce gdzie czekam"

9. "Tak jak śnieg"

10. "To biel"

11. "Zamówię płatki śniegu"

12. "Zanim Święta".

3 grudnia rusza trasa koncertowa promująca album, która obejmuje 15 koncertów:

03.12 Rzeszów - Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

04.12 Oława - OWE Odra

05.12 - Dziadowa Koda k.Oleśnicy - Hala Sportowo - Widowiskowa

07.12 Zielona Góra - Planetarium Wenus

08.12 Kielce - WDK Kielce

11.12 Poznań - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

13.12 Przecław - GOKSIR

18.12 Warszawa - Teatr Muzyczny ROMA

19.12 Elbląg - Teatr im. Aleksandra Sewruka

20.12 Gdańsk - Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina

21.12 Łódź - Teatr Muzyczny

02.01 Lublin - Centrum Spotkania Kultur

03.01 Kraków - Kino Kijów Centrum

04.01 Wrocław - Sala Koncertowa Radia Wrocław

13.01 Bielsko- Biała - Cavantina Hall.