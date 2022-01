7 maja 2021 roku do sprzedaży trafił nowy album Piasecznego "50/50", wydany z okazji 50. urodzin wokalisty. Piosenki stworzyli dla gwiazdora m.in.: Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.

Głośno zrobiło się po opublikowaniu singla "Miłość" (sprawdź pełny tekst!). Wokalista potwierdził, że piosenka "Miłość", w której opowiada o uczuciu do mężczyzny opowiada o nim samym. Zapytany czy powodem nagrania takiego utworu było zdenerwowanie na partię rządzącą, odpowiedział:

- W zasadzie to wkurzyłem się już jakiś czas temu przy okazji kampanii prezydenckiej, bo wybory wygrał człowiek który straszył Żydami, gejami i Niemcami. Sam tego zapewne nie wymyślił tylko spin doktorzy, którzy widzieli w tym interes polityczny, ale... trochę ze względu na to że mam już pięćdziesiąt lat a poniekąd też że mam w d**ie, co ktoś sobie o mnie pomyśli, mogłem głośno powiedzieć: Halo! Człowieku! Zastanów się! Jesteś podobno absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy to nie zobowiązuje? I do korzystania z inteligencji i co chyba ważniejsze - z mądrości? Bo chciałbym, żeby prezydent mojego kraju był po prostu mądrym człowiekiem... a chyba tak nie jest - mówił w wywiadzie dla Interii.

Kolejną piosenką promowaną teledyskiem jest utwór "Wizje", do którego słowa napisał Mrozu. Za muzykę odpowiada Mariusz Obijalski. Muzyk opublikował go 6 stycznia, czyli w dniu swoich 51. urodzin. Reżyserem klipu jest Oskar Szramka, który tak opisuje prace nad teledyskiem. "Poznaliśmy się z Andrzejem w Warszawie podczas sesji zdjęciowej, zorganizowanej na potrzeby promocji nowego albumu '50/50'. Po jakimś czasie, menadżerka Andrzeja - Julita, zaangażowana w produkcję albumu - podesłała mi gotowe piosenki na płytę. Przesłuchując utwory, usłyszałem 'Wizje' i od razu wiedziałem, że jest to doskonały materiał na singiel. Bezzwłocznie napisałem do Julity, że moglibyśmy zrobić teledysk do tego utworu. Warstwa liryczna piosenki pozostawia szerokie pole do interpretacji. Osobiście utwór 'Wizje' odbieram jako traktujący o nadziei, co też starałem się wyrazić, pisząc scenariusz i reżyserując wideoklip" - powiedział reżyser.



Fani piosenkarza sądzą, że data jest nieprzypadkowa, a wydanie teledysku w dniu urodzin piosenkarza traktują jako specjalny prezent. Choć od premiery albumu "50/50" minęło już 8 miesięcy, to Piasek postanowił wydać kolejny singel, choć na swoim Instagramie napisał, że jest to "najdłuższa promocja nowoczesnej Europy".



Andrzej Piaseczny i jego coming out. Jak zareagowała mama?

Chociaż piosenkarz publicznie ujawnił swoją orientację dopiero teraz, wcześniej porozmawiał ze swoimi rodzicami. Doszło nawet do wzruszającej reakcji.

"Zaakceptowali to - pewnie nie bez goryczy. A teraz mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było... Ach, widzisz, od razu się wzruszam" - powiedział gwiazdor.