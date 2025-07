25. Festiwal Nowe Horyzonty: fani tłumnie przybyli na koncert Huberta.

We Wrocławiu mają miejsce ostatnie dni jubileuszowej, 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty. Wydarzenie filmowe w stolicy Dolnego Śląska to nie tylko gratka dla fanów kina - to także okazja do zobaczenia ciekawych DJ setów czy koncertów. Muzyczne imprezy umilają uczestnikom wieczory w festiwalowym klubie Arsenał. 25 lipca miał miejsce koncert rapera Huberta., który w ostatnich latach szturmem zdobył polską scenę i stał się głosem młodych. Co działo się na scenie?