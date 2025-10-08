Polacy walczą o zwycięstwo w prestiżowym konkursie. Kto przeszedł do kolejnego etapu?

Warszawa po raz dziewiętnasty staje się światową stolicą muzyki fortepianowej. XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina przyciągnął 84 młodych artystów z 20 krajów, którzy rywalizują o prestiżowe nagrody i możliwość wpisania się w historię jednej z najbardziej renomowanych imprez muzycznych na świecie.

Polacy na drodze do finału

Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. W gronie 40 pianistów znaleźli się również przedstawiciele innych krajów:

Z Niemiec awansował Jonas Aumiller, natomiast Chiny mają w tym roku wyjątkowo silną reprezentację - to Yanyan Bao, Xuehong Chen, Zixi Chen, Yubo Deng, Yang (Jack) Gao, Xiaoyu Hu, Zihan Jin, Xiaoxuan Li, Zhexiang Li, Tianyou Li, Tianyao Lyu, Hao Rao, Zitong Wang i Yifan Wu. Z Chińskiego Tajpeju wystąpi Kai-Min Chang.

Kanadę reprezentować będą Kevin Chen i Eric Guo, zaś z Japonii do drugiego etapu przeszli Shiori Kuwahara, Yumeka Nakagawa, Miyu Shindo, Tomoharu Ushida i Miki Yamagata. Korea Południowa również ma trzech przedstawicieli - to Hyo Lee, Hyuk Lee i Kwanwook Lee.

Ze Stanów Zjednoczonych awansowało trzech pianistów: Eric Lu, Anthony Ratinov i William Yang. Wśród pozostałych uczestników znaleźli się także: David Khrikuli z Gruzji, Ruben Micieli i Gabriele Strata z Włoch, Nathalia Milstein z Francji, Vincent Ong z Malezji, Jacky Zhang z Wielkiej Brytanii, a także Philipp Lynov, występujący jako niezależny pianista neutralny.

Przewodniczący jury, amerykański pianista i laureat Konkursu Chopinowskiego z 1970 roku Garrick Ohlsson, podkreślił trudność wyboru: "Decyzja była bardzo trudna, ale sam występ w pierwszym etapie jest już ogromnym sukcesem dla młodych pianistów".

Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Artur Szklener, odczytał pełną listę zakwalifikowanych, zaznaczając, że w tej fazie liczy się nie tylko technika, ale i interpretacja oraz wrażliwość muzyczna.

Harmonogram i wymagania II etapu Konkursu Chopinowskiego

II etap rozpoczyna się 9 października o godz. 10:00, a przesłuchania potrwają do 12 października. Każdy z uczestników przygotuje recital trwający 40-50 minut, obejmujący m.in.: wybrane preludia, jeden z polonezów: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, Polonez fis-moll op. 44, Polonez As-dur op. 53 lub oba polonezy z op. 26, oraz dodatkowy utwór Fryderyka Chopina według własnego wyboru.

Szczegółowy harmonogram XIX Konkursu Chopinowskiego 2025:

7 października - zakończenie I etapu

Sesja poranna: 10:00 - 14:30 (przerwa 12:00 - 12:30)

Sesja wieczorna: 17:00 - 21:30 (przerwa 19:00 - 19:30)

9-12 października - II etap

Sesje poranne od 10:00, przerwa 12:00 - 12:30

Sesje wieczorne od 17:00, przerwa 19:00 - 19:30

14-16 października - III etap

Sesje poranne i wieczorne zgodnie z powyższym schematem

17 października, 20:30 - obchody 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina; koncert Requiem Mozarta w Bazylice Świętego Krzyża

18-20 października - finał

18:00 - rozpoczęcie finałowych przesłuchań

21-23 października - koncerty laureatów

19:00 - koncerty laureatów i gala wręczenia nagród

Chiny dominują, ale Polacy wciąż liczą się w stawce

Tegoroczna edycja zgromadziła największą liczbę pianistów z Chin - aż 28 uczestników. W historii Konkursu czterech Polaków zdobyło tytuł laureata: Halina Czerny-Stefańska (1949), Adam Harasiewicz (1955), Krystian Zimerman (1975) i Rafał Blechacz (2005).

Mimo dużej konkurencji młodzi polscy muzycy pokazali, że potrafią rywalizować na najwyższym poziomie. W II etapie czekają ich wymagające recitale, w których sprawdzą się zarówno technika, jak i interpretacja.

Chiński pianista Hao Rao przyznał po I etapie: "Czuję, że wręcz fizycznie dotknąłem muzyki Chopina", co doskonale oddaje znaczenie konkursu dla każdego uczestnika.

