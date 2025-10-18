Otwarcie Strefy Melomana w Gdańsku. Muzyka Chopina dostępna dla wszystkich

Gdańska Strefa Melomana została przygotowana z myślą o wszystkich pokoleniach - od najmłodszych po seniorów. W przestronnym namiocie na Placu Zebrań Ludowych znalazły się: strefa koncertowa, medialna, gastronomiczna oraz rozbudowana sekcja animacyjna dla dzieci.

Rodziny chętnie biorą udział w warsztatach, grach i zabawach inspirowanych życiem i muzyką Chopina. Dzięki temu najmłodsi mogą poznać twórczość kompozytora w przystępny, angażujący sposób - łączący naukę z zabawą. Widać, że organizatorom zależy na tym, by muzykę klasyczną uczynić bliską i zrozumiałą dla każdego.

"Strefy powstały z potrzeby serca.(...)Wierzymy w promowanie kultury" - podkreśliła Marlena Jezierska, dyrektorka standardów sponsoringowych Grupy Orlen. Jak dodała, celem projektu jest popularyzacja muzyki klasycznej i pokazanie, że Chopin potrafi poruszyć nie tylko melomanów, lecz także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją muzyczną przygodę.

Weekend pełen dźwięków i emocji

Program wydarzenia rozłożono na trzy dni - od soboty 18 października do poniedziałku 20 października.

W godzinach 10.00-15.00 Strefa zaprasza rodziny z dziećmi na aktywności edukacyjne, między 15.00 a 18.00 odbywają się spotkania z artystami i twórcami internetowymi, a wieczory (18.00-22.00) należą do koncertów oraz transmisji na żywo z Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie trwa Konkurs Chopinowski.

W poniedziałek przestrzeń zamieni się w plenerową lekcję muzyki - uczniowie gdańskich szkół będą mogli uczestniczyć w warsztatach i zajęciach przybliżających im twórczość Fryderyka Chopina.

Chopin w sercu Gdańska

Podczas inauguracji wydarzenia wystąpił Michał Mossakowski - pianista i organista, doktor sztuk muzycznych, absolwent Konserwatorium Paryskiego i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Artysta wykonał Poloneza As-dur op. 53 i Mazurka h-moll op. 33 nr 4, prezentując wrażliwość i techniczną precyzję, która zachwyciła publiczność.

Wydarzenie odwiedziły również ważne osobistości: wiceprezes zarządu Energa Magdalena Kamińska, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski.

"Strefa Melomana to idealne miejsce do wspólnego przeżywania emocji związanych z Konkursem Chopinowskim" - powiedziała prezydent Dulkiewicz, przypominając, że dwóch uczestników tegorocznej edycji - Adam Kałduński (II etap) i Piotr Pawlak (półfinał) - pochodzi z Gdańska.

Muzyczne popołudnie i lokalna duma

W dniu otwarcia strefy, scenę przejmie Krzysztof Wierciński, którego recital przyciągnie liczne grono fanów muzyki klasycznej. Młody pianista swoją twórczością potwierdza, że utwory Chopina wciąż inspirują i zachwycają zarówno znawców, jak i słuchaczy dopiero odkrywających świat muzyki klasycznej.

Z kolei Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej, przywołał osobistą historię z czasów swojej pracy w Teatrze Miniatura. Wspomniał, jak pewnego dnia zastał portierkę zasłuchaną w telewizyjną transmisję Konkursu Chopinowskiego. To pokazuje, że każdy Polak, niezależnie od miejsca, czuje więź z tym wydarzeniem.

Edukacja, kultura i wsparcie

Strefa Melomana nie jest tylko miejscem koncertów - to przestrzeń edukacji, inspiracji i spotkań. Dla wielu dzieci to pierwsze zetknięcie z muzyką klasyczną w atrakcyjnej formie. Organizatorzy zadbali o różnorodność programu, by każdy - bez względu na wiek - mógł odnaleźć coś dla siebie.

Prezydent Dulkiewicz przypomniała, że Gdańsk konsekwentnie wspiera młodych artystów poprzez stypendia i miejskie nagrody. Jednym z wyróżnionych w poprzednich latach był właśnie Piotr Pawlak, dziś półfinalista Konkursu Chopinowskiego.

Orlen wspiera polską kulturę

Podczas inauguracji Marlena Jezierska z Orlenu zwróciła uwagę, że Piotr Pawlak, po udziale w konkursie, zyskał ogólnopolskie uznanie i właśnie ogłosił trasę koncertową. Wspomniała również o filmie "Chopin, Chopin!", który Grupa Orlen wspiera jako partner, a który niedawno trafił do kin.

Koncern zapowiada też dalsze działania w związku ze zbliżającym się 100-leciem Konkursu Chopinowskiego, kontynuując współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz inicjatywy popularyzujące polską muzykę i sztukę.

Chopin - wspólna pasja Polaków

Konkurs Chopinowski od dziesięcioleci jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Polacy śledzą go z emocjami, niezależnie od wieku czy muzycznego wykształcenia. Strefa Melomana pozwala przeżywać te chwile razem - w atmosferze bliskości i dumy z narodowego dziedzictwa.

W tym roku wśród uczestników wciąż znajduje się Polak - Piotr Alexewicz, co dodatkowo podgrzewa emocje.

Gdańska Strefa Melomana udowadnia, że muzyka Chopina żyje nie tylko w filharmoniach, ale także w sercach ludzi - tych, którzy potrafią się przy niej zatrzymać, porozmawiać i wspólnie wsłuchać w dźwięki, które od pokoleń łączą Polaków.

