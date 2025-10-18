Odpadł tuż przed finałem Konkursu Chopinowskiego. Piotr Pawlak zabrał głos

"Drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie dziękuję wam za wsparcie, którego udzielaliście mi podczas Konkursu Chopinowskiego. Chociaż nie będzie mnie można mnie posłuchać w Filharmonii Narodowej w najbliższych dniach, to w najbliższych tygodniach będzie mnie można usłyszeć w wielu miejscach w Polsce i zagranicą" - powiedział Piotr Pawlak w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

27-letni pianista z Gdańska podbił serca słuchaczy z całego świata. "W moim i zapewne wielu innych sercach - wygrałeś", "Jury popełniło gigantyczny błąd", "Najlepszy pianista tej edycji" - to tylko kilka z setek komentarzy.

Piotr Pawlak poza finałem Konkursu Chopinowskiego

Uznawany za jednego z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów młodego pokolenia Piotr Pawlak odpadł w III etapie trwającego Konkursu Chopinowskiego. Nie znalazł się w gronie 11 uczestników zakwalifikowanych do finału, który odbędzie się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

O zwycięstwo w konkursie rywalizują: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Piotr Pawlak - piszący obecnie doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie grup klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnych - jest laureatem wielu polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Dla niego było to już trzecie podejście do Konkursu Chopinowskiego, wcześniej próbował swoich sił w latach 2015 i 2021.

"Pianista angażuje się w przywracanie improwizacji do świata muzyki klasycznej. Inspiruje się w tym zakresie historyczną praktyką wykonawczą, np. poprzez wykonywanie improwizowanych kadencji w koncertach Mozarta" - czytamy na jego oficjalnej stronie internetowej.

Piotr Pawlak - najbliższe koncerty:

26.10 - Planegg (Niemcy), recital

29.10 - Turku (Finlandia), recital w Muzeum Sibeliusa na festiwalu Pianoaura

07.11 - Częstochowa, koncert z {oh!} Orkiestrą w Filharmonii Częstochowskiej

13.11 - Pori (Finlandia), 2. koncert fortepianowy Szostakowicza z Pori Sinfonietta pod batutą Jamesa S. Kahane

18.11 - Wrocław, koncert z Wrocław Baroque Ensemble w Narodowym Forum Muzyki

26.11 - Kielce, recital w Filharmonii Świętokrzyskiej.

''Wydarzenia'': Jedenastu finalistów Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jeden Polak Polsat News Polsat News