Finałowa rywalizacja z udziałem 11 uczestników odbyła się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Ostatniego dnia na scenie pojawiło się troje uczestników: Kevin Chen z Kanady, David Khrikuli z Gruzji i Shiori Kuwahara z Japonii. Finaliści rozpoczęli swoje koncerty od solowego wykonania "Poloneza-Fantazji" As-dur op. 61. Następnie z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki zagrali wybrany koncert fortepianowy Fryderyka Chopina: Kevin Chen "Koncert e-moll" op. 11, David Khrikuli "Koncert f-moll" op. 21 i Shiori Kuwahara "Koncert e-moll" op. 11.

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim o zwycięstwo w finale rywalizowali: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Konkurs Chopinowski 2025: Znamy zwycięzcę!

Po wszystkich finałowych występach sekretarz jury przedstawił wyniki uczestników w kolejności od najwyższego do najniższego, wraz z nazwiskami finalistów. Na tej podstawie, po ewentualnej dyskusji, przewodniczący 17-osobowego jury - po raz pierwszy w historii został nim obcokrajowiec, Amerykanin Garrick Ohlsson - przedstawił propozycję przyznania nagród głównych, która została poddana głosowaniu. Jeśli co najmniej dwie trzecie jury zaakceptuje werdykt, zostaje on uznany za ważny.

"Spekuluję, że batalia rozegra się między czworgiem pianistów, którzy reprezentują zupełnie inne podejście do pianistyki. Jedno z tych podejść opisałbym jako połączenie perfekcji - jakby operował nas wybitny chirurg skalpelem - z niezwykłą techniką, graniem wewnętrznym, czyli nie ostentacyjnym. Mamy też tradycyjnego Chopina, takiego, jakiego znamy przez dziesięciolecia, bardzo romantycznego i pełnego naturalnych, długich fraz, melodii, które znamy. Mamy w końcu połączenie tych dwóch stylów, czyli pewnego rodzaju kalkulacji ze spontanicznością, i to ze znakomitą techniką" - powiedział przed ogłoszeniem końcowego werdyktu pianista, ekspert PAP komentujący konkurs Paweł Kowalski.

Kevin Chen, Shiori Kuwahara, Tianyao Lyu i William Yang - na tę czwórkę najmocniej wskazywali bukmacherzy. W studiu TVP Kultura ekspert Jan Popis jednak wprost stwierdził, że Kevin Chen go "zawiódł".

"Nie dopuściłabym do tego, żeby ta dyskusja trwała do rana. (...) mi jest żal tych biednych ludzi, którzy tu stoją i czekają" - komentowała przedłużające się oczekiwania na wyniki 97-letnia Lidia Grychtołówna, honorowa członkini jury.

Ogłoszenie wyników odbyło się tradycyjnie na schodach w Sali Lustrzanej Filharmonii Narodowej dopiero po godz. 2:30 w nocy (tym samym pobity został niechlubny rekord z 2021 r.; konkurs został wówczas przeniesiony z 2020 r. z powodu pandemii). We wtorek zaplanowano galę wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów; dwa kolejne odbędą się 22 i 23 października.

Zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina został zupełnie niespodziewanie Eric Lu z USA. Eksperci w studiu TVP Kultura wprost mówili o "sensacji" i "nieporozumieniu". Oto kolejność podana przez jury:

1. Eric Lu

2. Kevin Chen

3. Zitong Wang

4. Tianyao Lyu i Shiori Kuwahara

5. Piotr Alexewicz i Vincent Ong

6. William Yang.

Sześciu najwyżej ocenionych uczestników otrzymało nagrody główne, w tym złoty, srebrny i brązowy medal oraz nagrody pieniężne. Laureat pierwszego miejsca został uhonorowany złotym medalem i otrzymał 60 tys. euro (ponad 250 tys. zł). Druga nagroda to srebrny medal i 40 tys. euro (ok. 170 tys. zł), a trzecia - brązowy medal i 35 tys. euro (prawie 150 tys. zł).

Kolejne miejsca to odpowiednio 30 tys. euro, 25 tys. euro i 20 tys. euro. Pozostali finaliści otrzymają wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro, czyli prawie 34 tys. zł. Wszystkie zostaną pomniejszone o podatki.

Konkurs Chopinowski - dodatkowe nagrody

za najlepsze wykonanie mazurka - Yehuda Prokopowicz (Polska)

za najlepsze wykonanie poloneza - Tianyou Li (Chiny)

za najlepsze wykonanie ballady - Adam Kałduński (Polska)

za najlepsze wykonanie sonaty - Zitong Wang (Chiny)

za najlepsze wykonanie koncertu - Tianyao Lyu (Chiny).

