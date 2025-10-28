53-letni obecnie kontrabasista Christian McBride został obwołany "jednym z najbardziej innowacyjnych muzyków współczesnego jazzu". Jako sideman ma na koncie ponad 400 płyt i dziewięć statuetek Grammy. Współpracował nie tylko z jazzmanami (Herbie Hancock, Pat Metheny, Diana Krall, Wynton Marsalis), ale również z gwiazdami popu (Sting, Paul McCartney, Celine Dion, James Brown).

Razem z nim wystąpi 55-letni pianista Brad Mehldau, niegdyś muzyk zespołu saksofonisty Joshuy Redmana. Jako lider i współlider nagrał kilkadziesiąt płyt w różnych składach - solo, w duecie, trio, kwartecie i kwintecie.

Brad Mehldau i Christian McBride na wspólnym koncercie w Polsce

"Brad jest słusznie czczony jako jeden z najwybitniejszych pianistów wszech czasów. Jestem bardzo dumny, że jestem jego przyjacielem i współpracownikiem od prawie 35 lat. Był jedną z pierwszych osób, które poznałem po przeprowadzce do Nowego Jorku w 1989 roku, a każde nasze wspólne granie nadal jest dla mnie inspirującym doświadczeniem" - mówi o pianiście Christian McBride.

Komplementów przyjacielowi nie szczędzi też Brad Mehldau.

"Granie z Christianem w tym duecie to spełnienie marzeń. Zwłaszcza w tej konfiguracji, jest jednocześnie radosne i onieśmielające. Jego poziom wyrafinowania i swingu, siły emocjonalnej i wdzięku jest niezrównany - nie tylko pod względem tego, co osiągnął w grze na swoim instrumencie, ale także jako jeden z najsilniejszych głosów w muzyce w ogóle, będący u szczytu swojej kariery. Jestem zaszczycony, że mogę występować z nim na scenie".

Razem mają w dorobku takie płyty, jak m.in. "MoodSwing" (1994), "RoundAgain" (2020) i "LongGone" (2023) nagrane w kwartecie z saksofonistą Joshuą Redmanem i perkusistą Brianem Blade'em.

Bilety na koncert "Jazz One Night prezentuje: Brad Mehldau & Christian McBride" trafiły do sprzedaży 28 października.

