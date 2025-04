Ostatnie ogłoszenia na festiwalu w Jarocinie. Fani czekali na tego artystę

Program Jarocin Festiwal2025 obejmuje szeroką gamę gatunków muzycznych, od punku i hardcore’u po klasyki polskiego rocka i debiuty. Wśród wykonawców znajdą się takie zespoły jak Coma, KSU, Kult, Myslovitz, Edyta Bartosiewicz, Kobranocka, Booze & Glory, Hunter, Dziady Kapitana Klossa, Masturbator, Variété oraz wiśniosz. Jarocin znów stanie się centrum punkowego świata, pełnego emocji i muzyki z charakterem.

New Model Army w Jarocinie

Na festiwalu zagra również legendarna brytyjska grupa New Model Army. Zespół, który od 1980 roku nie traci swojej siły, zaprezentuje utwory z nowego albumu "Unbroken", pełnego wściekłej poezji i politycznych przesłań. Dla fanów, którzy pragną dodatkowych wrażeń, dostępne będzie także koncertowe wydawnictwo "Sinfonia", nagrane z orkiestrą w berlińskim Tempodromie. New Model Army, mimo 50-letniej działalności, wciąż gra z taką samą pasją jak na początku swojej kariery.

Mrozu i jego wyjątkowa energia

Mrozu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, który w zeszłym roku wyprzedał jubileuszową trasę koncertową z okazji 15-lecia działalności. Jego koncerty to zawsze ogromna energia na scenie i świetna zabawa. Mrozu łączy funk, soul oraz bluesa, a utwory takie jak "Złoto", "Za daleko" i "Galácticos" to dzisiaj klasyki współczesnej polskiej muzyki. To ogłoszenie wywołało największe poruszenie wśród fanów festiwalu.

Metro - postpunkowy romantyzm z Warszawy

Zespół Metro to nowa fala postpunkowego brzmienia, która zyskuje coraz większą popularność. Łączą taneczny groove z gitarowymi riffami, introspekcję z bezczelnością, a vintage’owe dźwięki z nowoczesnym rytmem. Singiel "Na balkonie" odnosi sukcesy na listach przebojów, a debiutancki album zespołu jest już na drodze. W Jarocinie zagrają po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni.

Wirefall - z impetem na Jarocinie

Wirefall, zwycięzcy Antyfestu Antyradia, to jeden z najgorętszych zespołów na polskiej scenie nu-metalowej. Z impetem wbijają się w line-up Jarocin Festiwal, oferując utwory takie jak "Soy Sauce", "Time Machine" czy "Beautiful Beast", które stały się hymnami dla osób poszukujących prawdziwych emocji. Jarocińska scena zawsze była przestrzenią dla artystów z pasją, a Wirefall doskonale wpisuje się w tę tradycję.

Węże - punk-hardcore bez kompromisów

Zespół Węże to punk-hardcore’owy kolektyw, który nie uznaje kompromisów. W skład grupy wchodzą muzycy znani z Holaka, Faust Again, ATLVNTY, Hatifnats i Bartusia419. Jeśli ktoś miał okazję usłyszeć ich na festiwalach takich jak OFF, Soundrive czy The Great September, wie, że na scenie potrafią stworzyć wyjątkową atmosferę. W Jarocinie zapowiadają intensywny koncert pełen surowej energii i emocji. Zespół zapowiada również, że zagrają utwory ze swojego debiutanckiego albumu.

Festiwal Jarocin 2025 - szczegóły organizacyjne

Jarocin Festiwal 2025 odbędzie się w dniach 17-20 lipca przy ul. Maratońskiej. Oprócz koncertów na dwóch scenach, na uczestników czekają spotkania z artystami, warsztaty oraz Wielkopolskie Rytmy Młodych, podczas których młodzi twórcy zawalczą o uwagę publiczności. Finał konkursu odbędzie się 17 lipca w jarocińskim amfiteatrze. Niedługo poznamy zespoły, które dostały się do półfinałów - transmisja koncertów półfinałowych będzie dostępna w TVP Poznań.

Bilety na Jarocin Festiwal 2025

Trzecia pula karnetów w cenie 299 zł będzie dostępna do 1 lipca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły dotyczące biletów, a także pełny line-up festiwalu, znajdują się na stronie internetowej organizatorów. Dzieci do 6. roku życia mogą wziąć udział w imprezie za darmo.

