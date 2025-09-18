Peja to jeden z czołowych twórców naszej rodzimej sceny hip-hopowej. Raper od ponad trzech dekad działa aktywnie w branży muzycznej. Jest współzałożycielem zespołu Slums Attack (SLU), z którym zdobył ogromną popularność. Wyniósł wówczas uliczny styl i teksty o codziennych problemach zwykłych ludzi na wyżyny. W jego dyskografii znajduje się ponad 30 albumów, a jeden z nich - "Na legalu?", zawierający ponadczasowy przebój "Głucha noc" - został doceniony przez krytyków i otrzymał prestiżowego Fryderyka.

Peja słynie nie tylko z rapu, lecz także z licznych afer i skandali

Peja przez całe swoje życie mocno związany był w Wielkopolską sceną rapową, jednak nie zasłynął wyłącznie z wyciągania undergroundowej muzyki na powierzchnię. Liczne skandale z jego udziałem przypięły mu łatkę "artysty kontrowersyjnego" i sprawiły, że trafiał na nagłówki gazet. Do najsłynniejszych afer należał m.in. występek, przy okazji którego Peja rozpoczął publiczny konflikt z Tede, a także koncert, podczas którego raper agresywnie zareagował na widok nastolatka, wystawiającego w jego stronę środkowy palec - artysta zwyzywał go ze sceny i namawiał publikę do ataku. Nieodpowiednie zachowanie muzyka poskutkowało aktem oskarżenia, a następnie karą grzywny oraz nakazem wypłacenia odszkodowania 15-latkowi.

Artysta w tamtym czasie związał się ze swoją menedżerką - Pauliną Stefańską. Zaledwie miesiąc po wspomnianym incydencie ponownie wywołał zamieszanie w mediach, lecz tym razem pozytywną sytuacją ze swojego koncertu. Raper zaprosił na scenę ukochaną, klęknął przed nią i poprosił o rękę przed tłumem fanów w poznańskim klubie Eskulap. Kobieta nie wahała się ani chwili i zdecydowała, że zwiąże swoją przyszłość z kontrowersyjnym raperem.

Co ciekawe, artysta miał już za sobą jedno małżeństwo. Wcześniej, jako dwudziestokilkulatek, stanął na ślubnym kobiercu ze swoją partnerką - Moniką. Para przez cztery lata była narzeczeństwem, lecz gdy doszło do ślubu ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Następczyni kobiety również czekała trzy lata na sformalizowanie związku z muzykiem, lecz w końcu, we wrześniu 2012 r., Peja i Paulina powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Peja zmienił się pod wpływem drugiej żony

Drugie małżeństwo całkowicie zmieniło rapera. Z pomocą ukochanej Peja zdecydował się zerwać z nałogami i od 15 lat pozostaje w abstynencji. Co więcej - stara się szerzyć świadomość na temat uzależnień w społeczeństwie i dociera ze swoim przesłaniem do młodych odbiorców, którym niekiedy ratuje życia. Z przemiany muzyka szczególnie dumna jest jego żona, Paulina, która chwali się osiągnięciami męża na każdym kroku. Jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych wymieniła jego największe zalety.

"Szczerość (nie przez wszystkich lubiana), lojalność, konsekwencja, opiekuńczość, pracowitość i pokora" - podkreśliła ukochana rapera.

Peja wraz ze swoją żoną wychowuje dwójkę dzieci

Choć para niechętnie chwali się kadrami z życia codziennego i wspólnie spędzanych chwil, w maju ubiegłego roku Peja zrobił wyjątek! W jego mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z rodzinnych wakacji, na których można było zobaczyć nie tylko będących ze sobą ponad 15 lat małżonków, lecz także ich pociechy. Peja i Paulina wychowują bowiem dwójkę dzieci - 12-letnią Lilię i 7-letniego Hugona.

