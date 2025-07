Tyler, The Creator spełnił życzenie fana. Wydał alternatywną wersję najnowszego singla

Album "Don't Tap the Glass" stanowi kontynuację stylu, który Tyler rozwija od czasu poprzedniego wydawnictwa "Chromakopia". Krytycy chwalą go za świeże podejście do rapu, łącząc elementy lat 80. z osobistymi refleksjami i niecodzienną estetyką. Recenzja NME przyznała płycie cztery gwiazdki, podkreślając, że utwór jest jednocześnie "muzealnym eksponatem do tańca i pokazu, chronionym przez szklaną szybę".