To nie koniec kariery Quebonafide? W sieci pojawił się nowy numer

Kilka dni temu Kaz Bałagane na swoim Instagramie opublikował relację z nadgryzionym mochi. Fani od razu podłapali, że zdjęcie w jakiś sposób nawiązuje do Quebonafide, który jest właścicielem firmy Miss Ti, produkującej wspomniane przysmaki.

Pojawiły się spekulacje, że wkrótce usłyszymy ich wspólny numer. O jego istnieniu wiadomo było już wcześniej. Quebonafide przyznał się do tego przy okazji czerwcowej rozmowy z Krzysztofem Stanowskim. Nie zapowiadał jednak jego premiery, a fani myśleli wówczas, że nie zostanie on nigdy opublikowany.

Przypuszczenia się potwierdziły. Nowy utwór Kaza Bałagane i Quebonafide w sieci!

21 sierpnia o północy na platformach streamingowych opublikowany został wspólny numer Kaza Bałagane i Quebonafide o tytule "Przez sen". Za produkcję kawałka odpowiedzialny jest @atutowy. Na ten moment brakuje jedynie teledysku, natomiast informacje o jego produkcji nie zostały na ten moment potwierdzone.

Warto wspomnieć, że "Przez sen" opublikowane zostało po wydarzeniu Północ/Południe, które miało być pożegnaniem Quebonafide ze sceną. Raper najpierw przygotował cyfrowy seans musicalu o takim samym tytule, a następnie dał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim PGE Narodowym. Ścieżka dźwiękowa filmu także opublikowana została na serwisach streamingowych. Czyżby Quebo szykował coś jeszcze?

