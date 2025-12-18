Paktofonika założona została w 1998 roku w Katowicach z inicjatywy Piotra "Magika" Łuszcza i Sebastiana "Rahim" Salberta. Niedługo później dołączył do nich również Wojciech "Fokus" Alszer. Każdy z raperów miał już za sobą doświadczenie w innych projektach lub solowo. Magik grał wcześniej z grupą Kaliber 44, a Rahim był częścią 3xKlanu. Wspólnie stworzyli materiał, który zrewolucjonizował scenę hip-hopową w Polsce, zapisując się w historii gatunku.

Hip-hopowa rewolucja

Choć ich pierwsze utwory powstały już w 1998 roku, debiutancki krążek Paktofoniki "Kinematografia" ukazał się dopiero 18 grudnia 2000 roku nakładem Gigant Records. Materiał został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków.

Na płycie znalazły się hity takie jak "Nie Ma Mnie Dla Nikogo", "Nowiny" czy "Jestem Bogiem". Zaskakujący komercyjny sukces doprowadził krążek do 2. miejsca listy OLiS oraz zapewnił wydawnictwu Fryderyka w kategorii "najlepszy album hip-hop". Twórczość Paktofoniki usłyszeć można było w filmie "Powiedz to, Gabi" Rolanda Rowińskiego, a utwór "Chwile ulotne" pojawił się w podsumowaniu 120 najlepszych polskich utworów hip-hopowych T-Mobile Music.

Rozwiń

Śmierć Magika

Niemal wszystko wskazywało na to, że to dopiero początek wielkiej kariery Paktofoniki. Entuzjazm przerwała jednak nagła śmierć Magika. 22 letni raper 26 grudnia 2000 roku, osiem dni po premierze debiutanckiego krążka, wyskoczył z okna znajdującego się na 9. piętrze bloku.

Tragedia wstrząsnęła niemal całą Polską. W rozmowie z "RedBull", Rahim opowiedział o tym, jak zmieniła się jego perspektywa na przyszłość zespołu i kariery muzycznej: "Kiedy w grudniu 2000 r. stało się to, co się stało, byliśmy zdruzgotani. Kompletnie nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Rozważaliśmy nawet całkowite zakończenie przygody z muzyką. Mieliśmy w głowie chaos i szukaliśmy sensownych rozwiązań. Gdy już jakoś doszliśmy do siebie, wiedzieliśmy, że musimy skończyć działać pod starą nazwą. Nawet przez chwilę nie pojawiła się myśl, by zatrudnić w Paktofonice kogoś innego. Mogliśmy grać we dwójkę i odcinać kupony, ale tego nie zrobiliśmy. Ludzie mówili nam, że pracowaliśmy na markę Paktofoniki, że powinniśmy kontynuować działalność, ale te argumenty nas nie przekonywały. Dla nas było oczywiste, że Paktofonika wraz ze śmiercią Magika przestała istnieć".

Pożegnalny koncert Paktofoniki odbył się 21 marca 2003 roku w katowickim Spodku. Fokus i Rahim od tamtego momentu koncertowali regularnie razem pod szyldem Pokahontaz, wydając sześć albumów studyjnych. W 2022 roku raperzy powrócili do występowania jako Paktofonika, by uczcić 22-lecie krążka Kinematografia i 20-lecie Archiwum Kinematografii.

27 grudnia 2025 roku Rahim i Fokus wystąpią w katowickim MCK. Koncert "OD ZET DO A. 25 LAT." poświęcony będzie wspólnej historii na scenie - od "Kinematografii" po nową płytę. Raperom towarzyszyć będą wyjątkowi goście tacy jak DonGURALesko, Grubson, AbradAb i wielu innych.

Smolasty szykuje się na sylwestra w Polsacie. "2026 rok będzie mocny pod względem sfery muzycznej" INTERIA.PL