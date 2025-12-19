Taco Hemingway zrobił fanom prezent na święta! Nowa płyta już dostępna

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Lata temu Taco Hemingway w utworze "Leci nowy Future" zapowiadał, że kiedyś zerwie z tradycją wydawania płyt w lipcu, a nowym materiałem podzieli się w grudniu. Chyba nikt nie spodziewał się, że doczekamy się tego jeszcze w 2025 roku!

Mężczyzna z zarostem w ciemnej bluzie z kapturem i czapce z daszkiem wpatruje się w górę, oświetlony z jednej strony co tworzy mocny kontrast światła i cienia, tło jednolite i ciemne.
Taco HemingwayKarol Grygorukmateriały prasowe

"LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY" to nowy album Taco Hemingwaya, który bez wcześniejszej zapowiedzi opublikowany został 19 grudnia! Materiał dostępny jest już na wszystkich platformach streamingowych, a na oficjalnej stronie artysty ruszyła także przedsprzedaż fizycznego wydania.

Zobacz również:

Paktofonika - zdjęcie opublikowane na Instagramie @paktofonika.official
Hip hop

25 lat "Kinematografii". "Paktofonika wraz ze śmiercią Magika przestała istnieć"

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Nowa płyta Taco Hemingwaya!

Na wydawnictwo fani czekali ponad 2 lata. Poprzedni krążek "1-800-OŚWIECENIE" swoją premierę miał we wrześniu 2023 roku. Tym razem do dobrze znanej fanom twórczości Taco Hemingwaya ekipy producentów (Rumaka, @atutowego, Zeppy'ego i Borucciego) dołączyli The Retutners. Na płycie znajdziemy wiele klasycznych już dla Filipa Szcześniaka nawiązań do Warszawy oraz poznamy dalsze losy znanego nam już z "Trójkąta Warszawskiego" Piotra.

Premiera krążka promowana była na samym PGE Narodowym. Wieczorem na stadionie pokazano tytuł płyty, budząc ogromne zainteresowanie fanów i spekulacje, że raper powróci tam w ramach trasy koncertowej. Więcej szczegółów na temat zaplanowanych na przyszły rok występów poznamy niebawem - jeszcze przed świętami.

Setlista "LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY" prezentuje się następująco:

  1. AKT I: "ICI VARSOVIE" (prod. Rumak)
  2. PLAC ✝✝✝RZECH KRZYŻY (prod. @atutowy)
  3. LA✝✝✝ARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY (prod. Rumak)
  4. PUS✝✝✝OSZEJĄ SALE KINOWE (prod. Zeppy Zep)
  5. AKT II: "MIASTO IDZIE SPAĆ" (prod. Rumak)
  6. ✝✝✝RAMWAJE (prod. @atutowy)
  7. OD✝✝✝RUTKA (prod. Rumak)
  8. ✝✝✝RZYKROPKI (prod. Rumak)
  9. AKT III: "SŁOWIAŃSKI NIEPOKÓJ" (prod. Rumak)
  10. FO✝✝✝OMODELKI (prod. @atutowy & Borucci)
  11. ZAKOCHAŁEM SIĘ POD AP✝✝✝EKĄ (prod. Rumak)
  12. BEZ S✝✝✝RESU feat. Livka (prod. Rumak)
  13. AKT IV: "ROZMIAR KLĘSKI" (prod. Rumak)
  14. FRASCA✝✝✝I (prod. Zeppy Zep)
  15. RA✝✝✝UNKU! (prod. @atutowy)
  16. OS✝✝✝ATNI? (prod. Rumak)
Magdalena Narożna podsumowuje 2025 rok. "Wchodzę w nowy rok z uporządkowanym życiem"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze