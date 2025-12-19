Taco Hemingway zrobił fanom prezent na święta! Nowa płyta już dostępna
Lata temu Taco Hemingway w utworze "Leci nowy Future" zapowiadał, że kiedyś zerwie z tradycją wydawania płyt w lipcu, a nowym materiałem podzieli się w grudniu. Chyba nikt nie spodziewał się, że doczekamy się tego jeszcze w 2025 roku!
"LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY" to nowy album Taco Hemingwaya, który bez wcześniejszej zapowiedzi opublikowany został 19 grudnia! Materiał dostępny jest już na wszystkich platformach streamingowych, a na oficjalnej stronie artysty ruszyła także przedsprzedaż fizycznego wydania.
Nowa płyta Taco Hemingwaya!
Na wydawnictwo fani czekali ponad 2 lata. Poprzedni krążek "1-800-OŚWIECENIE" swoją premierę miał we wrześniu 2023 roku. Tym razem do dobrze znanej fanom twórczości Taco Hemingwaya ekipy producentów (Rumaka, @atutowego, Zeppy'ego i Borucciego) dołączyli The Retutners. Na płycie znajdziemy wiele klasycznych już dla Filipa Szcześniaka nawiązań do Warszawy oraz poznamy dalsze losy znanego nam już z "Trójkąta Warszawskiego" Piotra.
Premiera krążka promowana była na samym PGE Narodowym. Wieczorem na stadionie pokazano tytuł płyty, budząc ogromne zainteresowanie fanów i spekulacje, że raper powróci tam w ramach trasy koncertowej. Więcej szczegółów na temat zaplanowanych na przyszły rok występów poznamy niebawem - jeszcze przed świętami.
Setlista "LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY" prezentuje się następująco:
- AKT I: "ICI VARSOVIE" (prod. Rumak)
- PLAC ✝✝✝RZECH KRZYŻY (prod. @atutowy)
- LA✝✝✝ARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY (prod. Rumak)
- PUS✝✝✝OSZEJĄ SALE KINOWE (prod. Zeppy Zep)
- AKT II: "MIASTO IDZIE SPAĆ" (prod. Rumak)
- ✝✝✝RAMWAJE (prod. @atutowy)
- OD✝✝✝RUTKA (prod. Rumak)
- ✝✝✝RZYKROPKI (prod. Rumak)
- AKT III: "SŁOWIAŃSKI NIEPOKÓJ" (prod. Rumak)
- FO✝✝✝OMODELKI (prod. @atutowy & Borucci)
- ZAKOCHAŁEM SIĘ POD AP✝✝✝EKĄ (prod. Rumak)
- BEZ S✝✝✝RESU feat. Livka (prod. Rumak)
- AKT IV: "ROZMIAR KLĘSKI" (prod. Rumak)
- FRASCA✝✝✝I (prod. Zeppy Zep)
- RA✝✝✝UNKU! (prod. @atutowy)
- OS✝✝✝ATNI? (prod. Rumak)