"LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY" to nowy album Taco Hemingwaya, który bez wcześniejszej zapowiedzi opublikowany został 19 grudnia! Materiał dostępny jest już na wszystkich platformach streamingowych, a na oficjalnej stronie artysty ruszyła także przedsprzedaż fizycznego wydania.

Nowa płyta Taco Hemingwaya!

Na wydawnictwo fani czekali ponad 2 lata. Poprzedni krążek "1-800-OŚWIECENIE" swoją premierę miał we wrześniu 2023 roku. Tym razem do dobrze znanej fanom twórczości Taco Hemingwaya ekipy producentów (Rumaka, @atutowego, Zeppy'ego i Borucciego) dołączyli The Retutners. Na płycie znajdziemy wiele klasycznych już dla Filipa Szcześniaka nawiązań do Warszawy oraz poznamy dalsze losy znanego nam już z "Trójkąta Warszawskiego" Piotra.

Premiera krążka promowana była na samym PGE Narodowym. Wieczorem na stadionie pokazano tytuł płyty, budząc ogromne zainteresowanie fanów i spekulacje, że raper powróci tam w ramach trasy koncertowej. Więcej szczegółów na temat zaplanowanych na przyszły rok występów poznamy niebawem - jeszcze przed świętami.

Setlista "LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY" prezentuje się następująco:

AKT I: "ICI VARSOVIE" (prod. Rumak) PLAC ✝✝✝RZECH KRZYŻY (prod. @atutowy) LA✝✝✝ARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY (prod. Rumak) PUS✝✝✝OSZEJĄ SALE KINOWE (prod. Zeppy Zep) AKT II: "MIASTO IDZIE SPAĆ" (prod. Rumak) ✝✝✝RAMWAJE (prod. @atutowy) OD✝✝✝RUTKA (prod. Rumak) ✝✝✝RZYKROPKI (prod. Rumak) AKT III: "SŁOWIAŃSKI NIEPOKÓJ" (prod. Rumak) FO✝✝✝OMODELKI (prod. @atutowy & Borucci) ZAKOCHAŁEM SIĘ POD AP✝✝✝EKĄ (prod. Rumak) BEZ S✝✝✝RESU feat. Livka (prod. Rumak) AKT IV: "ROZMIAR KLĘSKI" (prod. Rumak) FRASCA✝✝✝I (prod. Zeppy Zep) RA✝✝✝UNKU! (prod. @atutowy) OS✝✝✝ATNI? (prod. Rumak)

